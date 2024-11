Oro protagonista nel 2025: previsioni di Goldman Sachs



Goldman Sachs prevede un aumento significativo del prezzo dell'oro nel 2025, raggiungendo potenzialmente i 3000 dollari l'oncia. Questa previsione si basa su diversi fattori, tra cui l'aumento della domanda da parte delle banche centrali, i tagli dei tassi di interesse previsti dalla Federal Reserve e l'aumento dei flussi negli ETF sull'oro.

Materie prime: uno strumento di diversificazione

L'incertezza politica, soprattutto negli Stati Uniti, rende le materie prime uno strumento fondamentale per la diversificazione dei portafogli. Goldman Sachs consiglia posizioni long su oro e petrolio come copertura contro l'inflazione e i rischi geopolitici. Un approccio selettivo permette di gestire al meglio gli impatti delle tensioni commerciali e delle variazioni di politiche fiscali ed energetiche.

Previsioni sull'oro: 3000 dollari l'oncia?

La previsione di Goldman Sachs di 3000 dollari l'oncia per l'oro si basa su un nuovo modello di pricing che considera la domanda di autorità finanziarie, investitori e speculatori. La forte crescita è supportata da fattori strutturali, come la continua domanda delle banche centrali e i dubbi sulla sostenibilità del debito statunitense, e fattori ciclici, come l'atteso allentamento monetario della Federal Reserve.

Il prezzo attuale dell'oro offre un punto d'ingresso interessante, con un potenziale rialzo significativo entro dicembre 2025, seppur con una minore attività speculativa che potrebbe frenare il rally. Scenari estremi, come un'escalation delle tensioni commerciali o un aumento dei dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico americano, potrebbero ulteriormente incrementare la domanda di oro, spingendo il prezzo oltre i 3150 dollari l'oncia. Donald Trump, con le sue promesse politiche, contribuisce ad alimentare questi scenari.

Petrolio, gas e metalli: opportunità selettive

Per il petrolio, Goldman Sachs prevede un prezzo del Brent compreso tra 70 e 85 dollari al barile nel breve termine, con un buon rendimento dai future. A medio termine, però, i rischi sono orientati al ribasso a causa della capacità produttiva inutilizzata e dei possibili dazi. Per il gas naturale, si prevede un ciclo ribassista posticipato, con un surplus di offerta che ridurrà i prezzi europei e asiatici dal 2027. Infine, per i metalli, la transizione verde in Cina favorisce rame e alluminio.

Strategie operative di Goldman Sachs

Goldman Sachs propone tre strategie principali: posizioni long sull'oro, sfruttando la domanda istituzionale e i tagli della Fed; una strategia di spread sul Brent, andando long sui future con scadenza maggio-giugno 2025 e short su maggio-giugno 2026; e posizioni short sul gas naturale TTF nel terzo trimestre 2027. In generale, Goldman Sachs prevede un rendimento totale dell'11% per il GSCI entro il 2025. La diversificazione rimane essenziale.