Mercati finanziari 2024: rischi e prospettive



Il mercato azionario globale mostra una forte concentrazione di potere nelle mani di poche aziende tecnologiche americane. Questa situazione, pur non essendo intrinsecamente negativa, presenta rischi significativi.

L'allerta di De Guindos sul rischio AI

Il vice presidente della Bce, Luis de Guindos, ha evidenziato la vulnerabilità dei mercati finanziari a bruschi aggiustamenti. L'elevata esposizione a società tecnologiche ad alta capitalizzazione, soprattutto negli Stati Uniti, crea preoccupazioni riguardo una potenziale bolla speculativa legata all'AI. Un cambiamento di sentiment nei confronti di questi colossi potrebbe innescare una caduta a cascata del mercato. La profonda integrazione dei mercati azionari globali amplifica questo rischio, con possibili ripercussioni internazionali.

Crescenti rischi sovrani

De Guindos ha anche segnalato l'aumento dei rischi sovrani, legati ad alti livelli di debito in molti Paesi dell'Eurozona. Nonostante una diminuzione del rapporto debito/PIL dall'apice pandemico, i livelli di debito restano elevati. Eventuali slittamenti fiscali o dubbi sui piani di consolidamento fiscale potrebbero innescare rivalutazioni del rischio sovrano. Ampi deficit primari, inoltre, potrebbero ostacolare la risposta governativa a shock economici negativi, creando un circolo vizioso tra bassa crescita e sostenibilità del debito.

Rischio credito e solidità delle banche

Il rischio di credito rappresenta un'altra vulnerabilità. Sebbene le aziende e le famiglie europee abbiano mostrato resilienza agli aumenti dei tassi di interesse, questi livelli elevati, seppur in calo, rimangono una sfida per alcuni mutuatari. La Bce comunque rassicura sulla solidità dei bilanci bancari, che li rende capaci di assorbire perdite in caso di deterioramento della qualità degli asset. La redditività bancaria, tuttavia, potrebbe aver raggiunto il picco.

Lagarde: produttività e competitività

La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha sottolineato il ritardo dell'Eurozona nell'adattamento ai rapidi cambiamenti tecnologici. È necessario recuperare terreno in termini di produttività e innovazione per garantire la competitività e generare la ricchezza necessaria ad affrontare le sfide future, tra cui la spesa per la sicurezza, il cambiamento climatico e la protezione dell'ambiente. L'Europa deve adeguarsi al mondo in costante trasformazione, altrimenti non potrà generare abbastanza ricchezza.