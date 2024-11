Italia: sfide sanitarie e demografiche nel 2025



L'OCSE presenta un quadro preoccupante della sanità italiana nel suo ultimo report, evidenziando l'invecchiamento della popolazione e le carenze del sistema.

Invecchiamento e spesa sanitaria

L'Italia è uno dei Paesi europei più anziani, dopo il Portogallo. La percentuale di over 65 nel 2023 è quasi al 25%, destinata a superare il 33% entro il 2050. Questo incremento della popolazione anziana determina una maggiore domanda di servizi sanitari. La spesa sanitaria pro capite in Italia (2.947 euro nel 2022) è significativamente inferiore alla media UE (3.533 euro), nonostante una delle più alte aspettative di vita d'Europa (83,8 anni). La spesa sanitaria italiana è cresciuta meno rispetto ad altri Paesi UE dopo la pandemia, attestandosi al 9% del PIL contro il 10,4% della media UE. Questo dato riflette una storica dipendenza dall'assistenza informale, nonostante l'elevata età media della popolazione. L’OCSE evidenzia la necessità di investimenti maggiori nell'assistenza a lungo termine, attualmente al di sotto della media UE.

Personale sanitario: carenze e invecchiamento

Il sistema sanitario italiano soffre di una grave carenza di personale, soprattutto tra medici e infermieri. Oltre la metà dei medici italiani ha più di 55 anni, con il 27% sopra i 65 anni, il dato più alto in Europa. Il numero di infermieri è inferiore alla media UE. L’OCSE raccomanda miglioramenti nelle condizioni di lavoro e negli stipendi per attrarre e mantenere personale qualificato. Il ministero della Salute, guidato da Orazio Schillaci, ha annunciato un piano di assunzioni, ma il suo effettivo impatto è ancora incerto. Le sigle sindacali Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up hanno indetto uno sciopero per protestare contro le carenze.

Stili di vita e attività fisica

L'OCSE segnala anche la bassa percentuale di italiani che praticano attività fisica regolare, inferiore alla media UE e particolarmente preoccupante tra gli over 65. Solo il 19% degli adulti pratica almeno 150 minuti di attività fisica settimanale, rispetto al 32% della media UE. Meno del 10% degli over 65 rispetta le linee guida OMS, posizionando l'Italia nel terzo inferiore dei Paesi UE. Anche tra i bambini, l'Italia presenta i tassi più bassi di attività fisica. Questa carenza comporta costi sanitari aggiuntivi stimati in 1,3 miliardi di euro all'anno tra il 2022 e il 2050.