Eni lancia HPC6: il supercomputer più potente d'Europa



Eni annuncia il lancio di HPC6, un nuovo sistema di supercalcolo che si posiziona al quinto posto nella classifica mondiale TOP500, diventando il più potente d'Europa e il primo al mondo per uso industriale.

Una svolta per la transizione energetica

Con una potenza di calcolo di 606 PFlops, HPC6 accelera la strategia di decarbonizzazione di Eni. Il supercomputer migliora la precisione di studi geologici e fluidodinamici, ottimizza la produzione di biocarburanti e lo sviluppo di batterie più efficienti. Eni usa l'AI per la ricerca sulle energie rinnovabili e la transizione energetica.

Claudio Descalzi: il supercalcolo è fondamentale

L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha definito il supercalcolo "una leva imprescindibile" per raggiungere gli obiettivi di Net Zero e creare valore. L'innovazione tecnologica, secondo Descalzi, è essenziale per la leadership di Eni nella transizione energetica. Eni ha integrato il supercalcolo in tutti i settori, ottenendo un vantaggio competitivo a livello globale. Il suo utilizzo, poi, ha portato a una maggiore efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni.

La potenza di calcolo di HPC6 rafforza la sinergia tra Eni e le sue società associate, aprendo la strada a nuove collaborazioni. Eni ha investito pesantemente nel calcolo ad alte prestazioni, applicandolo in molti settori della ricerca e sviluppo. Questa nuova infrastruttura tecnologica è un elemento chiave per la strategia di crescita e di innovazione di Eni.