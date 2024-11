Enel: nuova società per Data Center



Enel annuncia una nuova società, con un valore iniziale di un miliardo di euro, dedicata ai data center. Questo spin-off sfrutterà le infrastrutture esistenti e ne svilupperà di nuove, in Italia, Spagna e altri Paesi. Il piano strategico Enel prevede investimenti significativi e un'espansione in nuovi mercati.

Una newco da un miliardo di euro per i data center

Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, ha annunciato la creazione di una nuova società per la gestione e la costruzione di data center. La società inizierà in Italia e Spagna, ma l'espansione ad altri paesi è prevista. Enel investirà in infrastrutture di connessione, integrando soluzioni ottimizzate e offerte di energia rinnovabile, approfittando della crescente richiesta energetica del settore. Questa mossa strategica punta a capitalizzare su un mercato in crescita. Questo progetto rappresenta un'opportunità significativa per Enel, sfruttando le sue infrastrutture esistenti e le sue competenze.

Piano strategico 2025-2027: 43 miliardi di investimenti

Il piano strategico Enel 2025-2027 prevede investimenti per circa 43 miliardi di euro. 26 miliardi saranno destinati alle reti, principalmente in Italia e Spagna. 12 miliardi andranno alle energie rinnovabili, aumentando la capacità installata di circa 12 GW. Infine, circa 2,7 miliardi sono destinati ai clienti, con un focus sulle soluzioni integrate. La distribuzione geografica degli investimenti riflette il contributo di ciascuna area all'Ebitda, con il 75% destinato all'Europa e il 25% ad America Latina e Nord America. Il piano punta su redditività, flessibilità e resilienza. Questo piano ambizioso, riflette la solida performance del 2024 ed è progettato per rafforzare la posizione di mercato di Enel.

Offerte integrate: energia e fibra

Enel sta ampliando le sue offerte. Oltre all'energia, offre servizi di telecomunicazione, come la fibra ottica. Questa strategia integra diversi servizi per i clienti, creando offerte bundle di energia e fibra. La diversificazione delle offerte è una componente chiave del piano strategico di Enel. In questo modo l'azienda si pone come un fornitore completo di servizi.