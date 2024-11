Cybercriminali: Il mercato nero delle truffe online nel 2024 (e Black Friday)



Il periodo natalizio rappresenta il picco delle vendite online, ma anche un'occasione ghiotta per i cybercriminali. NordVPN ha analizzato il dark web, scoprendo un fiorente mercato di strumenti per frodi online, facilmente accessibili e sorprendentemente economici.

Siti web falsi: un business redditizio

I siti web falsi sono la frode più comune. Imitano perfettamente siti legittimi come Amazon, PayPal e Netflix, differenziandosi solo per un carattere nell'URL. L'84% delle persone clicca su questi siti, e quasi la metà subisce perdite economiche. Questi siti, creati con kit facilmente reperibili nel dark web, sono progettati per raccogliere dati sensibili, bypassando anche sistemi di sicurezza come l'OTP e la 2FA. Il costo di questi kit varia, da soluzioni gratuite per i kit di phishing, a prezzi più alti per i siti più sofisticati, che possono raggiungere i 50 dollari e oltre.

Malware e cookie grabber: strumenti potenti e accessibili

Il dark web offre anche malware-as-a-service a partire da 100-150 dollari al mese, con supporto tramite Telegram e forum. I cookie grabber, strumenti per rubare i cookie dai browser, sono tra i più costosi, superando i 400 dollari. NordVPN ha rilevato oltre 54 miliardi di cookie in vendita sul dark web. Rubare i cookie permette ai criminali di accedere agli account delle vittime senza bisogno di password, perché i cookie memorizzano molte informazioni sensibili. Insomma, questo mercato è molto attivo e rappresenta un pericolo significativo per chi fa shopping online.

Proteggersi dalle truffe online: consigli utili

Non esiste una protezione infallibile, ma seguire alcune precauzioni riduce notevolmente i rischi. Imparare a riconoscere il phishing, evitare download da fonti non ufficiali, usare strumenti come Threat Protection Pro di NordVPN, eliminare regolarmente i cookie e abilitare l'autenticazione a più fattori (MFA) sono azioni fondamentali. Anche utilizzare strumenti di monitoraggio del dark web, come Dark Web Monitor, per individuare eventuali fughe di dati personali è una buona strategia. La sicurezza online richiede attenzione e proattività da parte degli utenti. È necessario essere costantemente aggiornati sulle nuove minacce.

Clicca per ingrandire l'immagine