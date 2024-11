Black Friday e Cyber Monday: previsto ancora un boom di acquisti online in Italia



Secondo Mangopay, il Cyber Monday registra una crescita esponenziale degli acquisti online in Italia. Il 2023 ha visto un aumento del 64% dei pagamenti rispetto al 2021, consolidando la giornata come un appuntamento chiave per il commercio elettronico italiano. La giornata si rivela fondamentale per il settore, con picchi di transazioni in momenti inaspettati.

Analisi dei dati di Mangopay

Mangopay ha analizzato i dati relativi ai pagamenti online del Cyber Monday in Italia, rilevando due picchi di transazioni: uno a pranzo, intorno alle 13:00, e uno a cena, verso le 20:00. L'attività inizia presto, dalle 6:00 del mattino, e termina gradualmente dopo le 23:00. Questa distribuzione, secondo Gianmaria Chiurco, responsabile Mangopay Italia, indica una maggiore uniformità nell'arco della giornata, eccetto le ore notturne. Gli orari dei pasti, conferma Chiurco, rimangono i momenti di maggiore affluenza. L'azienda evidenzia, pertanto, l'importanza di infrastrutture di pagamento robuste ed efficienti per gestire l'elevato volume di transazioni.

L'importanza di infrastrutture di pagamento efficienti

Per le piattaforme di e-commerce, la capacità di gestire picchi di transazioni è cruciale per garantire un'esperienza utente ottimale. Mangopay, specializzata in infrastrutture di pagamento modulari, offre soluzioni integrate per le principali piattaforme globali. Con oltre 100 miliardi di euro in transazioni elaborate e un supporto a più di 250 milioni di utenti, l'azienda garantisce sicurezza, efficienza e prevenzione delle frodi. Sistemi di pagamento veloci ed efficienti diventano un fattore determinante per la crescita del business.

Il futuro dello shopping online in Italia

L'incremento costante degli acquisti online durante il Cyber Monday indica una tendenza consolidata nel mercato italiano. Le piattaforme che vogliono crescere devono investire in soluzioni tecnologiche avanzate, in grado di gestire grandi volumi di dati e garantire un'esperienza utente senza intoppi. La crescita del Cyber Monday riflette un cambiamento profondo nel comportamento dei consumatori, sempre più orientati verso gli acquisti digitali. Questo fenomeno richiede un adattamento continuo da parte delle aziende, per rimanere competitive in un mercato dinamico e in continua evoluzione.