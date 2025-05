Il peso del debito e dei dazi USA sui mercati: la Cina non spinge i consumi

L'aria di incertezza non è confinata all'Asia; anche i futures su Wall Street mostrano segni negativi, risentendo delle dinamiche globali e, in particolare, delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti.

La politica commerciale messa in atto dal Presidente Donald Trump continua a definire il quadro. Mentre chiede agli americani di abituarsi a una minore disponibilità di alcuni beni, come bambole o matite, spinge al contempo per politiche che, indirettamente, dovrebbero incentivare i consumatori cinesi a incrementare gli acquisti.

Il Segretario al Tesoro Bessent, in un recente intervento, ha usato toni decisi. Ha esortato i partner commerciali a presentare proposte "in buona fede". In caso contrario, potrebbero vedersi recapitare tariffe più elevate con una semplice lettera. Ha anche suggerito che l'attenzione degli Stati Uniti è rivolta solo ai primi 18 partner commerciali per volume d'affari, lasciando intendere che gli altri dovranno attendere.

Questo approccio mantiene il dazio effettivo sulle importazioni negli Stati Uniti a un livello elevato, circa il 13%. Si tratta del valore più alto registrato dagli anni '30. Un impatto paragonabile a un aumento della pressione fiscale pari all'1.2% del PIL. L'amministrazione chiede a giganti della distribuzione come Walmart di assorbire questi costi nei propri margini, piuttosto che trasferirli sui prezzi finali, una mossa vista come un tentativo di non penalizzare gli elettori. Sarà importante osservare le dichiarazioni di altre grandi catene come Target, Lowe's e Home Depot attese questa settimana su questo delicato tema, una strategia che a molti ricorda forme di controllo statale sui prezzi tipiche di economie centralizzate.

Una delle ragioni per cui il governo necessita delle entrate derivanti dai dazi è legata al finanziamento del pacchetto di tagli fiscali proposto.

Questo ambizioso disegno di legge ha fatto un passo avanti significativo, ottenendo l'approvazione di una commissione della Camera dei Rappresentanti, e una votazione in aula potrebbe arrivare già in settimana. La portata di questa manovra è notevole; le stime indicano che potrebbe aggiungere tra i 3 e i 5 trilioni di dollari al debito nazionale nell'arco di un decennio.

Proprio questa prospettiva di crescita del debito è stata individuata come uno dei fattori principali che hanno portato Moody's, la scorsa settimana, ad allinearsi ad altre agenzie di rating e ad abbassare la valutazione sul credito degli Stati Uniti. È vero che, dalla crisi finanziaria in poi, i rating hanno perso parte del loro peso effettivo, soprattutto dopo che lo scandalo dei mutui subprime compromise la credibilità di alcune agenzie e molti fondi smisero di perseguire rigidamente investimenti con tripla A.



Nondimeno, la notizia del downgrade sembra aver colpito nel segno. Gli investitori esteri apparivano già scossi dall'imprevedibilità della politica americana, e questo ulteriore segnale ha contribuito a peggiorare il sentiment. L'effetto si è visto subito sui mercati: i futures di Wall Street sono scesi, i rendimenti dei Treasury a dieci anni sono aumentati di circa 5 punti base, e il dollaro ha registrato un lieve calo.

Sul fronte europeo, invece, gli investitori che scommettono sull'euro possono tirare un sospiro di sollievo. Le recenti elezioni hanno riservato risultati favorevoli per i partiti europeisti. La vittoria a sorpresa di candidati pro-Unione Europea in Romania, unita ai successi dei partiti centristi in Polonia e Portogallo, offre un quadro politico più stabile e rassicurante per l'area della moneta unica.