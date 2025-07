Oltre 3 milioni di dati svelano: i campioni della reputazione online in Italia

La ricerca ha preso in considerazione un trimestre specifico, dal primo gennaio al trentuno marzo 2025. In questo periodo, sono stati analizzati oltre 3,4 milioni di contenuti online relativi alle 217 aziende incluse nel campione. Il modello di valutazione di Reputation Manager è sofisticato; considera più di cento parametri per calcolare l'impatto reputazionale di ogni singolo contenuto, tracciando l'identità digitale di ogni azienda e la sua evoluzione storica.

Tra i quindici settori analizzati, alcuni spiccano per il volume di discussioni generate. Il cluster Media & Telco si è rivelato il più dinamico nel trimestre, con ben 1,2 milioni di contenuti online riferiti alle sue sedici aziende. Al secondo posto troviamo il settore Automotive, che con quindici aziende ha generato 575 mila contenuti. Subito dopo, al terzo posto, si posiziona il comparto Fashion & Beauty, con trentadue società e 358 mila contenuti rilevati tra gennaio e marzo 2025. È interessante notare che questi tre settori rappresentano circa il 31,5% dei brand presenti nella classifica, ma sono responsabili di oltre due terzi (68,8%) dei contenuti totali monitorati.





La conquista del podio da parte di UniCredit, Intesa Sanpaolo e Ferrari è un segnale forte. Andrea Barchiesi, fondatore e CEO di Reputation Manager, ha osservato come in un contesto digitale così mutevole, prevalgano le imprese che sanno combinare solidi risultati economici con l'innovazione e una chiara coerenza valoriale. La solidità finanziaria, quando si accompagna a una narrazione credibile sui temi ESG e a leader riconoscibili, trasforma la reputazione in un catalizzatore di fiducia, capace di auto-alimentarsi e generare valore duraturo per l'intero marchio. Nel caso delle due banche sul podio, la loro posizione è ancora più significativa poiché il settore Finanziario, a differenza dell'Automotive rappresentato da Ferrari, non rientra tra i tre settori più discussi. Questo fatto indica che i temi legati alla finanza, pur generando meno volume di contenuti, possiedono un impatto reputazionale eccezionalmente alto.

La classifica Top Brand Reputation per il trimestre gennaio-marzo 2025 ha assegnato a UniCredit, guidata da Andrea Orcel, il primo posto con un punteggio di 75,64.



L'istituto bancario ha chiuso il 2024 con un utile netto record di 9,7 miliardi di euro ed è da mesi al centro del risiko bancario, con importanti partite aperte sia in Italia con BPM sia in Germania con Commerzbank. La banca ha anche ampliato la sua visibilità internazionale grazie all'alleanza con Ferrari.

L'argento è andato a Intesa Sanpaolo, con Carlo Messina al timone, che ha ottenuto 71,96 punti. La sua reputazione si è consolidata grazie a un piano di sostegno all'istruzione da 800 milioni di euro e a un accordo da 200 miliardi di euro con Confindustria per supportare le imprese fino al 2028.

A chiudere il podio, con 71,36 punti, è stata Ferrari, sotto la direzione del CEO Benedetto Vigna. La casa automobilistica ha registrato ricavi in crescita dell'11,8% e un utile nel 2024 aumentato del 21%, mentre si avvicina il lancio della sua prima vettura completamente elettrica, attesa per il quarto trimestre del 2025.

Fuori dal podio, ma con una performance notevole, troviamo Poste Italiane.



Guidata da Matteo Del Fante, si è classificata quarta con 63,93 punti, beneficiando di un utile storico nel 2024, superiore ai due miliardi di euro. L'azienda ha ottenuto la sesta certificazione consecutiva di Top Employer e ha aumentato la sua partecipazione in TIM, a conferma del suo ruolo di attore sistemico.

Eni, con Claudio Descalzi come direttore, è quinta con 63,51 punti, emergendo come la società energetica con la migliore reputazione nel trimestre. Questo risultato è frutto del suo nuovo piano strategico 2025-2028, dell'avvio del primo impianto europeo per SAF (Sustainable Aviation Fuel) nella bioraffineria di Gela, di una partnership con Renault per la decarbonizzazione e del suo ritorno in Formula 1 con BWT Alpine.

A seguire, al sesto posto, c'è Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi alla guida, forte di 62,76 punti. La crescita di ricavi e pubblicità, l'offerta pubblica di acquisto su ProSiebenSat e l'intesa con DAZN hanno rafforzato la sua leadership nel mercato televisivo.

In settima posizione si colloca A2A, con Renato Mazzoncini come Amministratore Delegato, raggiungendo 61,16 punti.



L'azienda ha visto un utile netto nel 2024 di 864 milioni di euro (+31%), ha realizzato investimenti record per tre miliardi e ha introdotto i lampioni City Plug, trasformando l'illuminazione urbana in infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

TIM, condotta da Pietro Labriola, occupa l'ottavo posto con 59,91 punti, grazie a un piano strategico 2025-2027 che prevede sei miliardi di investimenti.

Nona è Renault, con 58,47 punti, spinta da un utile record nel 2024 di 2,8 miliardi di euro e dal progetto europeo di minibus senza conducente con WeRide.

Terna, con Giuseppina Di Foggia al vertice, chiude la top 10 con 58,46 punti. Questo grazie a un green bond da 750 milioni di euro, all'inizio della posa del cavo sottomarino Tyrrhenian Link e a un piano di sviluppo da oltre 23 miliardi per la transizione energetica.