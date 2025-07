Milano punta in alto: un quadro europeo tra rendimenti, la Fed e le sorprese del FTSE MIB

Nella Zona Euro, i dati macroeconomici hanno offerto un quadro variegato, suggerendo complessità nel percorso di recupero. Le partite correnti hanno evidenziato un surplus di 32,3 miliardi di euro, un segnale positivo per gli scambi commerciali. Nondimeno, la produzione nelle costruzioni ha subito una contrazione dell'1,7%, indicando una fase di rallentamento in un settore cruciale per l'economia. Oltreoceano, la sessione di Wall Street si è conclusa con il Dow Jones Industrial Average in rialzo dello 0,52%. Un dato che emerge con forza dalle dichiarazioni della Federal Reserve è la proroga dei tagli ai tassi di interesse, una decisione che si lega strettamente all'incertezza generata dagli effetti dei dazi imposti dagli USA. Attualmente, le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a luglio appaiono scarse. Comunque, per il mese di settembre, la probabilità di un allentamento della politica monetaria sale al 54%, un dato che alimenta le aspettative degli investitori.



La Borsa di Milano ha chiuso la seduta in leggero progresso. Il FTSE MIB ha raggiunto quota 40.291 punti, segnando un piccolo passo in avanti rispetto alla giornata precedente. Questa giornata ha visto protagonisti positivi come Iveco, con un balzo dell'8,87%, e Amplifon, che ha guadagnato il 3,16%. Anche Leonardo ha continuato a mostrare ottima salute, chiudendo con un +2,58%, spinta da risultati solidi nei rispettivi settori. Non tutti i titoli hanno però seguito questa scia. Stellantis ha registrato la performance peggiore della sessione, perdendo il 2,52%. Anche Tenaris e Interpump hanno mostrato debolezza, cedendo alcuni decimi di punto. Il volume degli scambi è rimasto contenuto, un segnale di prudenza da parte degli operatori. Dei titoli quotati, 398 hanno chiuso in rialzo, 187 in calo e 35 sono rimasti invariati. È stata una giornata caratterizzata da bassa volatilità e un atteggiamento cauto tra gli investitori. Analizzando il periodo più ampio, il listino milanese ha evidenziato una crescita del 3,2% su base mensile.



Da inizio anno, l'incremento supera addirittura il 17%, posizionando Piazza Affari come uno dei mercati più dinamici in Europa. L'attenzione si sposta ora sui prossimi dati macroeconomici italiani, in particolare la produzione edilizia e la bilancia delle partite correnti, che potrebbero delineare nuovi scenari per gli sviluppi di breve termine. Il mercato resta in attesa di segnali chiari, mantenendo un occhio vigile sulle politiche monetarie globali e sull'evoluzione dei contesti geopolitici.





