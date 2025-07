La prosperità inattesa: le banche italiane registrano utili da record nel 2024

Il panorama bancario ha subito una trasformazione significativa a partire dal 2022. Negli anni precedenti, tra il 2018 e il 2021, il settore aveva attraversato una fase meno dinamica, con utili che si aggiravano tra i 15 e i 16 miliardi di euro. In quel periodo, l'impatto della crisi pandemica nel 2020 aveva ulteriormente condizionato i bilanci.

Ma poi la rotta è cambiata radicalmente. L'utile netto ha cominciato la sua ascesa inarrestabile, passando da 25,5 miliardi nel 2022 a oltre 40,7 miliardi nel 2023, per poi culminare nei 46,5 miliardi del 2024. I ricavi complessivi del settore, lo scorso anno, hanno raggiunto quota 110,1 miliardi, segnando un incremento del 7,2% rispetto al 2023 e un balzo del 33,8% rispetto al 2018. Il credito è tornato ad essere il vero motore dei ricavi bancari dopo un lungo periodo di tassi a zero. Oggi rappresenta il 58,5% del fatturato totale, consolidando il sorpasso sulle commissioni, che ora costituiscono il 41,5%.

Questa inversione di tendenza è significativa, considerando che per tre anni consecutivi, dal 2019 al 2021, le commissioni avevano dominato la composizione dei ricavi delle banche italiane.



La qualità del credito si mantiene solida. L'incidenza dei Non-Performing Loan (NPL) netti sui prestiti si attesta a un rassicurante 1,5%. Il tasso di copertura di questi prestiti deteriorati raggiunge il 52,5%, un valore ben al di sopra della media europea del 41,4%. Inoltre, nel biennio 2023-2024, la cessione di NPL per un valore superiore ai 17 miliardi di euro ha contribuito in modo determinante alla stabilità dei bilanci.

Questi numeri eccezionali, con ricavi in crescita e utili mai così alti, non sono frutto del caso. Sono il risultato dell'impegno quotidiano di centinaia di migliaia di lavoratori. Loro hanno garantito la continuità operativa, la qualità dei servizi, la tenuta nei momenti difficili e una notevole capacità di adattamento in quelli di trasformazione. Senza la dedizione di queste persone, i bilanci non avrebbero mai raggiunto un tale stato di salute. Proprio per questa ragione, gli aumenti contrattuali ottenuti sono più che giustificati dai dati oggettivi di redditività bancaria e dalla straordinaria produttività garantita da chi opera nelle filiali, nei centri operativi, nelle direzioni generali e nei servizi centrali.



Si era sempre sostenuto che gli azionisti fossero stati ampiamente ricompensati con dividendi generosi, anno dopo anno. È quindi corretto che anche i dipendenti, a ogni livello, ricevano il giusto riconoscimento per il loro operato.

Questi aspetti sono stati più volte evidenziati anche da amministratori delegati di gruppi bancari, come Carlo Messina, il CEO di Intesa Sanpaolo. Tra gli accordi raggiunti, si segnalano i 435 euro medi mensili previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro firmato nel 2023, come pure il riconoscimento economico per i dirigenti, che ha portato a incrementi annui di 20.000 euro lordi della retribuzione minima.