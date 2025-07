I mercati sfidano l'incertezza: il rally di Wall Street spinge Europa e materie prime

Un'altra protagonista è stata Amplifon, con un incremento del 3,16%, confermando il suo momento di grazia sul mercato.

Oltreoceano, l'entusiasmo non accenna a diminuire. Wall Street prosegue il suo impressionante rally. Sia l'S&P 500 sia il Nasdaq hanno raggiunto nuovi record storici, alimentati da una serie di dati economici solidi provenienti dagli Stati Uniti e da bilanci trimestrali eccezionali presentati da molte delle maggiori aziende quotate. Un'onda di ottimismo sta percorrendo il mercato americano, sostenuta da una crescita robusta e profitti aziendali incoraggianti.

Anche le materie prime hanno mostrato dinamismo. Il petrolio è tornato a salire, superando i 68 dollari al barile e attestandosi a 68,25 dollari. Questa impennata è strettamente legata all'escalation delle tensioni geopolitiche internazionali, con particolare riferimento agli attacchi registrati in siti chiave nel Kurdistan iracheno, i quali alimentano preoccupazioni sulla stabilità delle forniture.



In questo contesto di incertezza, l'oro ha ripreso la sua corsa al rialzo. Il metallo prezioso ha toccato quota 3.337 dollari l'oncia, registrando un aumento dello 0,51%, beneficiando della sua tradizionale funzione di bene rifugio nei momenti di turbolenza globale e di persistenti tensioni politiche.

Sul fronte valutario, l'euro ha mantenuto la sua posizione rispetto al dollaro, attestandosi in leggero rialzo attorno a 1,167. Nel frattempo, lo spread BTP-Bund, l'indicatore della differenza di rendimento tra i titoli di stato italiani e tedeschi, ha mostrato un lieve aumento, risalendo a 87 punti base. È un segnale di una modesta variazione nelle percezioni di rischio, ma senza destare particolari allarmi.

A luglio la BCE ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati. Nonostante si cominci a parlare di possibili tagli futuri, i mercati finanziari conservano un atteggiamento prudente, attendendo indicazioni più chiare sulla traiettoria della politica monetaria. La banca centrale preferisce la stabilità, monitorando attentamente l'evoluzione economica.





Passando al listino milanese meno noto, il Mid Cap ha chiuso la giornata in territorio positivo con un +0,16%, trainato da aziende come Technogym e Sanlorenzo, che hanno mostrato una solida performance. In controtendenza, invece, hanno chiuso in coda Cementir e GVS, che hanno visto le loro quotazioni arretrare.

Nei mercati asiatici, il clima generale è stato di maggiore cautela. Il Nikkei giapponese, ad esempio, ha registrato una flessione dello 0,2%, influenzato dalle tensioni politiche interne e dal continuo indebolimento del rublo. L'Asia si muove su equilibri delicati, tra segnali di ripresa e persistenti incertezze.

Per quanto riguarda le singole realtà aziendali, Burberry ha sorpreso con una notevole crescita del 7% nelle sue quotazioni, nonostante un lieve calo nelle vendite complessive. Questa reazione del mercato suggerisce una forte fiducia nel marchio e nelle sue prospettive future, ben oltre le cifre immediate.

Infine, sul fronte geopolitico e commerciale, prosegue il dialogo tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea.



Le due potenze sono impegnate in trattative serrate per scongiurare l'introduzione di nuovi dazi commerciali, cercando di raggiungere un accordo che possa stabilizzare il commercio globale almeno fino all'inizio di agosto.