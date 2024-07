Smart Glass: Meta valuta investimento da 4,5 miliardi in Essilux

Secondo le indiscrezioni, le discussioni sarebbero ancora in una fase preliminare e non è certo che si arriverà a un accordo. Tuttavia, la notizia ha già fatto salire il titolo di Essilux, che a metà seduta ha raggiunto i 203 euro per poi chiudere a 192,70 euro, con un aumento del 1,5%.

L'investimento strategico L'operazione, se confermata, risulterebbe di grande importanza per Meta, che ha già investito miliardi di dollari negli ultimi anni per entrare nel mercato della tecnologia indossabile. La partnership con Essilux ha già portato alla creazione di occhiali smart all'avanguardia, che integrano audio, video e funzionalità social.

Il successo degli smart glass Il presidente e CEO di Essilux, Francesco Milleri, ha recentemente dichiarato che il gruppo ha venduto più smart glass nei primi mesi dal lancio che nei due anni precedenti. 'Abbiamo aperto un segmento di mercato e una categoria di occhiali che non esisteva. La domanda delle persone è consistente', ha detto Milleri, sottolineando il successo della seconda generazione di occhiali.