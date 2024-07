La rivoluzione delle rinnovabili: l'Italia fa storia con sei mesi di energia elettrica verde

L'Italia, suggerisce Silvestrini, ha buone probabilità di restare in pista nel mercato dell'energia rinnovabile: 'Nel campo del fotovoltaico è vero che l'effetto traino sui piccoli impianti sta rallentando, ma crescono gli impianti medi, attorno alla taglia del megawatt, e in prospettiva si svilupperanno anche quelli più grandi. Preoccupano invece gli obiettivi poco ambiziosi del governo: 65% di rinnovabili sui consumi elettrici mentre il target danese al 2030 per le rinnovabili elettriche è 100%, quello portoghese 85%, quello tedesco e greco l'80%. Giocare in difesa significa rischiare di perdere, mentre usare le capacità che il Paese dimostra di avere vuol dire sia rafforzarsi sul piano produttivo e occupazionale che dotarsi di un sistema energetico molto più solido e affidabile anche in congiunture difficili come quelle che abbiamo vissuto negli ultimi due anni'.

Del resto anche a livello globale il trend è ormai molto chiaro. Secondo il World Energy Outlook 2023 della Iea, l'Agenzia internazionale dell'energia, al 2030 quello che è successo in Italia nel primo semestre del 2024 accadrà a scala planetaria: le rinnovabili garantiranno il 50% del mix elettrico e le auto elettriche si saranno moltiplicate per 10 rispetto a oggi. Una tendenza determinata da una precisa scelta degli investitori privati: da anni la larghissima maggioranza dell'elettricità prodotta dai nuovi impianti viene dalle rinnovabili.