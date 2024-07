HP presenta innovazioni che rendono l'AI accessibile a tutti, dalle aziende ai privati

“L'IA è destinata a diventare il motore più significativo del cambiamento nel prossimo decennio, inaugurando una nuova era di innovazione guidata non solo dalle informazioni, ma anche da insight utilizzabili”, ha dichiarato Alex Cho, President, Personal Systems di HP Inc.. “HP rende l'intelligenza artificiale concreta per le aziende con soluzioni come Z by HP AI Studio, per ambiti e ambienti attraverso le nostre ultime soluzioni di lavoro ibrido e per le persone grazie al nostro primo HP OmniBook Ultra”.

Attualmente, solo il 33% dei data scientist si dichiara soddisfatto degli strumenti di AI disponibili, e l'81% non ha fiducia nella capacità della propria azienda di implementare tali strumenti in tempi brevi, evidenziando la necessità urgente di soluzioni in grado di trasformare rapidamente le operazioni aziendali. HP sta arricchendo Z by HP AI Studio di funzionalità che consentiranno un'implementazione più rapida e sicura delle applicazioni basate sull'AI, aumentando la fiducia nello sviluppo e nella personalizzazione dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Z by HP AI Studio si presenta come una delle soluzioni per workstation più complete per lo sviluppo dell'AI, integrando Galileo per consentire a data scientist e creatori di AI di realizzare modelli affidabili. Questo strumento permetterà di rilevare e correggere errori e distorsioni nei modelli, proteggendo i risultati da eventuali imprecisioni.