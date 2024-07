Boom di iscritti per Netflix: la caccia alle password condivise paga



La piattaforma di streaming leader nel settore, Netflix, ha annunciato un aumento dei numeri di iscritti superiore alle aspettative per il secondo trimestre, segno che la sua campagna contro la condivisione di password sta dando i suoi frutti. L'azienda ha attratto 8,05 milioni di nuovi iscritti per il trimestre, grazie anche ai successi di show come la terza serie di 'Bridgerton' e 'Baby Reindeer'. Gli analisti sondati da Bloomberg avevano previsto 4,9 milioni di nuovi iscritti.