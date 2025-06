eCommerce: in Italia un comparto da 150 miliardi secondo Netcomm e Althesys

Il loro lavoro analizza a fondo l'intero mondo delle vendite online, mettendo in luce come l'eCommerce sia capace di produrre ricchezza, benessere diffuso e promuovere la sostenibilità lungo l'intera filiera produttiva e distributiva nazionale.

L'impatto economico totale di 150,1 miliardi di euro non deriva da un'unica fonte, ma si compone di diverse componenti interconnesse. Ci sono 58,9 miliardi di euro generati direttamente dalle attività dei venditori online, le cosiddette ricadute dirette. Poi troviamo 50 miliardi di euro di ricadute indirette, ovvero l'apporto economico fornito dai fornitori e dai servizi che si trovano a monte e a valle della catena del valore. Infine, ci sono 41,2 miliardi di euro di ricadute indotte, che rappresentano gli effetti positivi che si propagano nel resto del sistema economico, dimostrando quanto il settore sia integrato e capace di attivare altre aree produttive.

“L’eCommerce è oggi uno dei settori più dinamici e ad alto potenziale dell’economia italiana: il digitale equivale al 7% del PIL nazionale, con ricadute positive e crescenti su occupazione, innovazione e sostenibilità del sistema fiscale.

Le imprese mostrano potenziale di crescita, resilienza e capacità di reagire anche nei momenti più critici, grazie a modelli collaborativi e a un forte lavoro di rete. Il concetto stesso di rete del valore è dimostrato dall’andamento aggregato di questi ultimi dieci anni: il sistema crea crescita al di là delle fluttuazioni di breve periodo. L’impresa singola si rafforza proprio perché è parte di una filiera strutturata e interconnessa, che tiene insieme competenze, occupazione, fiscalità, export e innovazione” , commenta Roberto Liscia, Presidente di Netcomm. “Questo settore ha bisogno di politiche pubbliche che sostengano strategicamente un ecosistema capace di produrre valore e di creare un contesto che favorisca l’export, proprio in un momento in cui la rete del valore consente di adattarsi agilmente alla rapidità con cui mutano le nuove barriere. La vera sfida è quella della digitalizzazione delle PMI, che rappresentano il cuore del nostro tessuto imprenditoriale.

Dobbiamo formarle, accompagnarle e farle crescere, anche sul mercato internazionale. ”

Il settore contribuisce in modo sostanziale anche alle entrate dello Stato. La filiera dell'eCommerce ha versato un contributo fiscale complessivo che arriva a toccare i 44 miliardi di euro. Questa somma corrisponde al 7,7% delle entrate fiscali italiane registrate nel 2023, confermando il ruolo significativo del commercio elettronico nel sostenere la spesa pubblica e il benessere collettivo.

Non è solo una questione di numeri finanziari o di entrate per l'erario. L'impatto sull'occupazione è altrettanto rilevante e in crescita. L'eCommerce e tutta la sua complessa filiera coinvolgono direttamente e indirettamente 1,8 milioni di lavoratori in Italia, includendo l'indotto. Questa cifra equivale al 6,8% di tutti gli occupati nel paese e mostra una crescita notevole: un aumento del 15% tra il 2022 e il 2023. Le retribuzioni lorde totali generate dall'intera filiera hanno raggiunto i 40,3 miliardi di euro, con un incremento del 13,8% rispetto all'anno precedente.



Concentrandosi sulla catena del valore diretta, si contano 1,17 milioni di lavoratori così distribuiti: 310.000 nei comparti dei fornitori; 542.000 tra retailer, brand e marketplace; 319.000 nei servizi di logistica, consegna e pagamento.

La creazione di valore economico si distribuisce in modo significativo attraverso le diverse fasi che compongono la filiera del commercio digitale. La componente iniziale, quella che include i fornitori di servizi essenziali come l'informatica, la consulenza specialistica e le attività di marketing, ha generato 35,5 miliardi di euro. Questo dato rappresenta il 23,7% del valore complessivo totale. La fase centrale, dove operano direttamente gli online seller, è quella con l'impatto maggiore, producendo 79 miliardi di euro, che equivalgono al 52,6% del valore complessivo. Infine, la fase di supporto essenziale alle attività di vendita online, che comprende servizi cruciali come la logistica e i sistemi di pagamento digitale, ha contribuito con 35,6 miliardi di euro, corrispondenti a un altro 23,7%.



Questi numeri evidenziano la natura estesa e inclusiva del settore, capace di mobilitare risorse, competenze specifiche e investimenti in una varietà di comparti differenti ma complementari tra loro.

I benefici si estendono anche direttamente ai consumatori e ai lavoratori. Guardando ai consumatori, i dati per il 2024 mostrano che il 44,3% degli italiani con più di 14 anni ha effettuato almeno un acquisto online. Si tratta di un aumento di dieci punti percentuali rispetto al 2019. Il commercio elettronico ha consolidato il suo ruolo non solo offrendo risparmio di tempo e una vastissima scelta di prodotti, ma anche garantendo maggiore trasparenza e prezzi più competitivi. Per quanto riguarda il capitale umano, il settore sta spingendo in modo importante per innalzare la qualificazione del lavoro. Questo avviene attraverso l'adozione e l'applicazione di contratti collettivi nazionali, un forte investimento nella formazione continua e programmi aziendali dedicati all'aggiornamento delle competenze digitali (upskilling). Questi sforzi contribuiscono a innovare i profili professionali e a rendere l'occupazione più stabile e resiliente lungo tutta la filiera.





Infine, l'eCommerce sta giocando un ruolo di primo piano nella promozione di pratiche più sostenibili e di modelli di consumo basati sull'economia circolare. La diffusione di soluzioni logistiche a basso impatto ambientale, come l'uso di veicoli elettrici per le consegne o l'adozione di packaging facilmente riciclabile, ha contribuito in modo tangibile a ridurre le emissioni di CO2. Oggi, la maggior parte degli imballaggi utilizzati nella logistica dell'eCommerce è realizzata in cartone ondulato. L'Italia, in particolare, si sta già adeguando per raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati dal nuovo Regolamento UE 2025/40, che prevede che il 40% degli imballaggi utilizzati debba essere riutilizzabile entro il 2030.

Il quadro che emerge da questa analisi dipinge un settore non solo in forte crescita, ma profondamente integrato nel tessuto economico e sociale italiano. La sua capacità di generare valore, creare occupazione e fungere da catalizzatore per l'innovazione digitale lo rende un pilastro fondamentale su cui l'Italia può costruire parte della sua prosperità futura.