Stage in Italia: secondo ING solo uno su due è retribuito. Ecco cosa chiedono i giovani

Cosa guida la scelta di uno stage per i giovani di oggi? I risultati della ricerca sono chiari. Per la maggior parte degli intervistati, il traguardo principale è la concreta possibilità di un'assunzione una volta terminato il percorso di stage, indicata dal 58%. Subito dopo viene l'opportunità di formazione e crescita professionale, citata dal 55%. Infine, ma non meno importante, c'è l'ammontare del rimborso spese, un fattore decisivo per il 50% dei giovani. Questi sono i punti su cui i candidati si informano di più: il 67% verifica le opportunità di crescita, il 61% si concentra sulla potenziale retribuzione. Per chi ha già alle spalle esperienze di stage recenti, anche la cultura aziendale assume un peso notevole, influenzando la decisione del 41%. La prospettiva di una carriera futura è l'aspettativa dominante. Il 63% spera di acquisire competenze e fare un salto di qualità professionale. Per un terzo di loro, il 33%, è l'obiettivo primario dello stage. Interessante notare una differenza: chi non ha mai fatto stage tende ad attribuire maggior valore alla retribuzione (41%), mentre chi ha già esperienza si concentra di più sulla costruzione di un network di contatti (28%).



Nonostante queste speranze, il futuro dopo lo stage appare incerto per molti. Solo il 31% crede fermamente che l'esperienza porterà a un lavoro stabile. Al contrario, un gruppo ancora più ampio, il 37%, nutre poche aspettative o nessuna. La questione del compenso si conferma una vera e propria barriera. Quasi otto giovani su dieci, il 78%, giudicano l'importo medio del rimborso spese semplicemente inadeguato. E l'assenza o l'insufficienza del rimborso è il motivo principale per cui uno stage viene rifiutato, pesando sul 22% delle decisioni. Ciononostante, affrontare l'argomento soldi durante un colloquio non è facile per tutti. Appena quattro su dieci si sentono a proprio agio, mentre tre su dieci, specialmente al nord Italia, vivono questo momento con forte disagio. Di fronte a questo scenario, alcune realtà aziendali stanno cercando di cambiare passo. L'indagine di ING Italia, ad esempio, non si limita a descrivere il problema, ma spinge l'azienda stessa a intervenire. Recentemente, ING Italia ha rivisto la sua politica interna, aumentando significativamente il rimborso spese per gli stagisti.



Ora offre 1.500 euro netti al mese. A questo si aggiunge un pacchetto di welfare aziendale piuttosto generoso:

- possibilità di smartworking super-flessibile;

- ticket restaurant da 7 euro per ogni giorno lavorato, anche a distanza;

- accesso a programmi dedicati al Benessere (Wellbeing).

Questa mossa riflette la consapevolezza che lo stage deve evolvere. Non può essere solo un periodo di prova mal retribuito. Deve diventare un percorso di accesso qualificato al mondo del lavoro. Valorizzare i talenti, offrire formazione concreta e garantire una retribuzione equa sono passi essenziali per attrarre e trattenere i giovani migliori.

“In ING puntiamo a valorizzare al massimo il talento delle nostre persone. Attraverso la strategia “Growing the Difference”, vogliamo affermarci come la principale alternativa alle banche tradizionali in Italia, e sappiamo che il vero motore di questa ambizione sono proprio le nostre persone.” ha dichiarato Costanza Ramorino, Head of HR di ING Italia.



“Crediamo fortemente in stage retribuiti, ben strutturati e accessibili, perché rispondono alle aspettative dei giovani laureati in termini di formazione, crescita professionale e prospettive di inserimento. In un contesto in cui le barriere economiche rischiano di compromettere l’equità di accesso, è fondamentale promuovere modelli di stage inclusivi e sostenibili, capaci di offrire esperienze di valore che contribuiscano concretamente allo sviluppo dei talenti e, più in generale, alla crescita economica del nostro Paese”.