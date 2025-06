Social commerce in Italia: per l'80% cambierà gli acquisti sull'eCommerce

Le piattaforme social si allontanano sempre più dal loro ruolo originale di soli luoghi di connessione. Stanno diventando ecosistemi completi, dove l'intero viaggio del cliente, dalla scoperta casuale di un prodotto al clic finale per comprarlo, può avvenire senza uscire dall'applicazione. Questo ridisegna profondamente il concetto stesso di shopping social.

La spinta maggiore dietro questa evoluzione è la ricerca di un'esperienza di acquisto fluida e senza interruzioni. Il passaggio dalla semplice visione di un contenuto alla decisione di comprare è reso quasi automatico. Non sorprende che nomi come TikTok, Instagram e Facebook siano diventati vere e proprie destinazioni per lo shopping.

Un altro motore fondamentale è la natura intrinsecamente visiva e interattiva dei social media. Contenuti autentici, che siano recensioni oneste di altri utenti, video di influencer che mostrano il prodotto nell'uso quotidiano, o dirette in cui si interagisce, creano un ambiente di acquisto molto più credibile rispetto alla pubblicità classica.



Vedere i prodotti in contesti reali elimina molte incertezze e costruisce fiducia, spiegando perché oltre il 60% dei consumatori italiani preferisce marchi con una forte presenza online.

La possibilità di dialogare direttamente con le aziende, magari tramite commenti rapidi o messaggi privati, chiedere informazioni al volo e ricevere risposte immediate, aiuta a costruire quel legame di fiducia e fedeltà così prezioso nel mercato attuale. Non si tratta solo di una transazione, ma di far sentire il cliente parte di una comunità attiva attorno al brand.

Infine, i feed personalizzati e le raccomandazioni basate sugli algoritmi di AI aprono porte a prodotti e brand che i consumatori potrebbero non aver trovato attraverso le ricerche classiche. Questo è un vantaggio enorme, specialmente per le piccole e medie imprese: possono raggiungere un pubblico mirato e altamente interessato senza dover per forza scontrarsi solo con i grandi colossi.

Questo slancio del social commerce si inserisce perfettamente nella crescita generale dell'e-commerce in Italia.



Quasi la metà degli acquirenti italiani, il 47%, dice che comprerà più online che nei negozi fisici nei prossimi mesi, e il 24,2% conferma di aver aumentato lo shopping online e diminuito le visite ai negozi fisici da quando è iniziata la pandemia.

Il rapporto di Packlink dipinge il quadro di un'esperienza di acquisto digitale che funziona bene e soddisfa i clienti, evidenziando punteggi elevati nelle varie fasi del percorso:

- La fase di acquisto raggiunge un tasso di soddisfazione del 74,8%, grazie a processi di checkout snelli e opzioni di pagamento intuitive;

- La consegna ottiene un punteggio del 72,4%, con apprezzamenti per la velocità e la possibilità di tracciare il pacco;

- La fase di pre-acquisto, che include la ricerca e il confronto dei prodotti, si attesta al 67,4%.

Il social commerce non è più una semplice novità; è diventato una realtà radicata nel panorama italiano. Le piattaforme social si sono trasformate in veri e propri luoghi dove si cerca, si valuta e si compra, senza mai abbandonare l'app.



Questo cambiamento profondo nel comportamento dei consumatori richiede una risposta mirata da parte delle aziende.

"In Italia, stiamo assistendo ad un'adozione sempre più significativa del social commerce, che va ben oltre il semplice scroll di un feed. Questo spostamento nel comportamento d'acquisto rappresenta un'opportunità strategica inestimabile per le aziende che desiderano connettersi con i clienti in modi più autentici e personalizzati, superando le dinamiche più tradizionali del commercio online. I consumatori non cercano più solo un prodotto, ma un'esperienza completa e integrata nel loro ambiente digitale quotidiano, dove l'ispirazione si trasforma rapidamente in acquisto", afferma Noelia Lázaro, Direttrice Marketing di Packlink.

Il consumatore oggi non cerca solo un prodotto; desidera un'esperienza fluida, integrata nel suo mondo digitale quotidiano, dove l'ispirazione per un acquisto nasce e si concretizza rapidamente. Assicurare una spedizione impeccabile, dalla velocità alla comunicazione chiara sullo stato del pacco, è il passo finale che trasforma un acquisto fatto sui social in una relazione duratura con il cliente.