Salari in calo e rischio povertà: l'Italia affronta la sfida del lavoratore povero

Lo ISTAT, nel suo rapporto più recente, ha evidenziato un calo significativo dei salari reali. Dal 2019 al 2024, sono scesi del 4,4%. È una perdita superiore a quella registrata in Francia o in Germania. Guardando ancora più indietro, dal 2008 ad oggi, la diminuzione raggiunge l'8,7%. Questo fa dell'Italia il paese con la peggiore performance tra i membri del G20. L'inflazione ha avuto un impatto fortissimo, riducendo il potere d'acquisto delle famiglie. Una situazione che, tra le altre cose, ha contribuito a spingere molti giovani qualificati fuori dal paese. Negli ultimi dieci anni, circa novantasettemila giovani laureati hanno lasciato l'Italia, con un picco preoccupante proprio nel 2024. Quasi un quarto della popolazione, il 23,1%, si trova a rischio povertà o esclusione sociale. Questo dato segna un leggero aumento rispetto all'anno precedente (+0,3 punti sul 2023).

Il rischio è ancora più elevato nel Sud Italia, dove tocca il 39,8%. Questo indicatore tiene conto di chi ha almeno uno di questi problemi: un reddito basso (sotto il 60% di quello medio), una grave mancanza di beni essenziali, oppure un'intensità di lavoro molto bassa. Lo ISTAT sottolinea come il rischio cresca in modo particolare per le persone che vivono in famiglie giovani, dove il principale percettore di reddito ha meno di trentacinque anni. La percentuale in questo gruppo è passata dal 28,4% al 30,5%. Anche la Caritas conferma questo quadro. Nei suoi centri, sempre più persone che lavorano chiedono aiuto. Nel 2009, solo il 15% degli assistiti aveva un lavoro. Oggi, questo dato è quasi raddoppiato, raggiungendo circa un adulto su quattro. Come si legge nel loro rapporto presentato di recente: "Il lavoro non è più un fattore protettivo rispetto all'indigenza".



Parallelamente, cresce la quota di anziani assistiti. Nel 2015, gli over 65 rappresentavano solo il 7,7% degli utenti Caritas, mentre oggi sono il 14,3%. L'età media di chi si rivolge alla Caritas è di 54,6 anni. Questo dimostra che anche molti pensionati, spesso soli e con assegni minimi, non riescono più a far fronte alle spese. Di fronte a questa realtà, non sorprende la posizione chiara e decisa della Commissione Europea. Nelle sue ultime raccomandazioni all'Italia, Bruxelles ha chiesto di intervenire con urgenza su diversi fronti. È fondamentale promuovere la qualità del lavoro e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, anche per favorire salari adeguati. Serve inoltre aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, rafforzando le politiche attive e migliorando l'accesso a servizi di assistenza per l'infanzia e a lungo termine di alta qualità, considerando le differenze tra le regioni.



Un altro punto chiave è proseguire la lotta contro il lavoro sommerso, concentrandosi soprattutto nei settori più colpiti. La Commissione Europea ha poi indicato all'Italia di rendere il sistema fiscale più favorevole alla crescita. Questo implica continuare a combattere l'evasione fiscale, ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e rivedere le spese fiscali esistenti, incluse quelle legate all'imposta sul valore aggiunto e alle sovvenzioni che danneggiano l'ambiente. È necessario anche aggiornare i valori catastali all'interno di una revisione più ampia delle politiche abitative, garantendo equità. Infine, è cruciale affrontare gli effetti dell'invecchiamento della popolazione sulla crescita potenziale e sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. Questo si può fare limitando l'uso dei regimi di pensionamento anticipato e affrontando le sfide demografiche, anche cercando di attrarre e mantenere una forza lavoro altamente qualificata.