Record storico per i concerti in Italia, ma nei media si parla di bolla e crisi

È un traguardo storico, la vetta più alta mai toccata da questo comparto nel nostro paese.

Qualcuno potrebbe pensare che il giro d'affari è aumentato anche perché sono aumentati i prezzi dei biglietti, ragionamento certamente valido e sensato, ma che racconta di un mercato, in questo caso dell'intrattenimento dal vivo, che è assolutamente vivace.

Infatti, questo risultato straordinario riflette un desiderio collettivo. Dopo i lunghi stop imposti dalla pandemia, le persone hanno mostrato una vera e propria impazienza edonistica, una voglia irrefrenabile di tornare a vivere le emozioni della musica dal vivo.

Grandi nomi internazionali hanno contribuito in modo significativo, come i Coldplay, capaci di riempire stadi per intere settimane con la loro produzione imponente. Artisti italiani intramontabili come Vasco Rossi continuano a fare la storia dei grandi eventi dal vivo con una fedeltà del pubblico senza pari.

E poi ci sono fenomeni recenti, gruppi come i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno saputo catalizzare un pubblico enorme, dimostrando come nuovi linguaggi e stili possano cambiare le regole del gioco per le band della loro generazione e portare numeri da capogiro.

Oppure i concerti di Springsteen a Milano, che chiudono il tour europeo del cantante e che hanno catalizzato l'attenzione di tanti fan stranieri (e anche americani) che sono corsi per il secondary ticketing visto che i concerti sono stati rimandati di oltre un anno.

Le "code" digitali per acapparrarsi i biglietti per Lady Gaga a cifre stratosferiche ne sono l'ennesima riprova.

Quindi, anche se qualche segnale di assestamento del mercato c'è, i dati complessivi mostrano una crescita robusta e un settore più in salute che mai.

Poi, ovviamente, come in tutte le cose, c'è chi sognava in grande e si sveglia piccolo, ma è un altro discorso.

Il mercato parla chiaro.