Radical storage: la rivoluzione digitale che libera i viaggiatori dai bagagli

Consente ai viaggiatori di individuare e prenotare online un posto sicuro dove depositare le proprie valigie, per poche ore o per l'intera giornata. Tutto in modo semplice e completamente tracciabile.

Oggi, Radical Storage vanta una copertura impressionante, con oltre 1.000 destinazioni in tutto il mondo e una rete di 10.000 depositi attivi. Da Londra a Tokyo, il servizio è utilizzato da più di 2 milioni di viaggiatori ogni anno. La forza principale di questo modello risiede nella sua rete capillare di partner locali. Si tratta di esercizi commerciali vari – bar, hotel, negozi – che scelgono di diventare punti di deposito bagagli, trasformando ogni singola consegna in un'occasione per attrarre nuovi clienti.

Questo è un modello che genera benefici reciproci. Fornisce un prezioso servizio aggiuntivo ai turisti e al tempo stesso crea nuove opportunità di business per le attività del luogo. Le persone che entrano per lasciare o ritirare la valigia spesso ne approfittano per consumare qualcosa o fare acquisti.



L'obiettivo è chiaro: convertire gli utenti del servizio in clienti affezionati dei partner.

Questa iniziativa rappresenta una vera svolta digitale in un segmento del settore turistico rimasto a lungo legato a modalità tradizionali. In un Italia dove le competenze digitali di base sono ancora inferiori alla media UE (45,8% contro 55,6%), una startup come questa dimostra come l'innovazione possa prosperare, intercettando un bisogno concreto dei viaggiatori globali: godersi le esperienze di viaggio senza l'ingombro e lo stress dei bagagli.

Fondata nel 2017, l'azienda ha saputo navigare con intelligenza anche nel difficile periodo della pandemia globale. Recentemente, Radical Storage ha chiuso un round di Serie A da 7 milioni di euro, un segnale forte della fiducia degli investitori nel modello. Con questi nuovi fondi, l'obiettivo è ambizioso: triplicare la rete di località servite nei prossimi tre anni.

Portare innovazione in un settore poco esplorato si è rivelato una mossa vincente.



Il deposito bagagli è diventato ormai una parte fondamentale dell'esperienza di viaggio moderna. L'Italia, con il suo enorme flusso turistico annuale, offre un terreno fertile per la crescita di un servizio così concepito. C'è un forte impegno a rafforzare la presenza sul territorio nazionale, puntando a far diventare Radical Storage il punto di riferimento per chiunque visiti le città italiane, dai grandi centri storici ai piccoli borghi pieni di fascino.





La sharing economy trova in Italia nuove strade. Dall'idea iniziale di offrire il proprio spazio a Roma per custodire le valigie, si è arrivati a costruire una delle piattaforme di travel tech più scalabili del settore. La storia di Radical Storage è la prova che anche in un paese a volte percepito come lento nel cogliere il cambiamento digitale, l'innovazione non solo può nascere, ma può anche crescere rigogliosa.





è iniziato tutto da una domanda semplice: dove posso lasciare la valigia quando sono in giro? Ma la risposta ha svelato un intero settore da costruire.



Il servizio è sempre più richiesto anche in occasione di grandi eventi come partite di calcio, gran premi, concerti e fiere. Avendo gestito oltre 5 milioni di valigie, si può affermare con sicurezza che il deposito bagagli rappresenta l'ultimo grande tassello digitalizzato del turismo urbano. In questo scenario in rapida evoluzione, Radical Storage si è affermata come protagonista indiscusso.