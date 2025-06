La rete elettrica italiana si trasforma: l'accordo tra Terna e Microsoft accelera innovazione e sicurezza

L'amministratore delegato e direttore generale di Terna, Giuseppina Di Foggia, ha evidenziato come l'accordo con un leader globale come Microsoft rappresenti una collaborazione capace di generare cambiamento. L'obiettivo è progettare insieme soluzioni all'avanguardia per il futuro dell'azienda. I servizi offerti da Microsoft, ha sottolineato Di Foggia, sono fondamentali per sostenere l'esecuzione del Piano Industriale di Terna, concentrandosi su quattro pilastri: digitalizzazione, innovazione, sicurezza e sostenibilità. L'introduzione di soluzioni digitali nei processi operativi è vista come la chiave per incrementare l'efficienza e migliorare la qualità nella gestione quotidiana del Sistema Elettrico Nazionale. Terna si affida a Microsoft come catalizzatore di un cambiamento culturale e organizzativo già in atto, con l'attesa di impatti positivi su produttività, sicurezza e impulso all'innovazione.

Dal canto suo, Brad Smith, Vice Chair & President di Microsoft, ha rimarcato il ruolo vitale che Terna svolge nell'economia italiana e per le sue infrastrutture energetiche.



Microsoft è fiera di supportare questo percorso di trasformazione digitale. Smith ha spiegato che le soluzioni di Intelligenza Artificiale (AI) e sicurezza di Microsoft non solo migliorano l'efficienza operativa di Terna, ma ne rafforzano anche la resilienza digitale. La partnership riflette un impegno condiviso verso l'innovazione, la sostenibilità e un impiego sicuro e responsabile dell'AI per dare energia al futuro.

La collaborazione permetterà a Terna di integrare soluzioni avanzate. Questo avverrà grazie all'impiego dell'Intelligenza Artificiale, all'uso di piattaforme dati di ultima generazione e alla costruzione di infrastrutture digitali ibride. Le aree specifiche toccate dall'accordo includono:

- Intelligenza Artificiale: Terna ha già iniziato a testare Microsoft 365 Copilot su un gruppo di dipendenti. L'azienda sta esplorando come applicare strumenti di AI ad altri ambiti centrali per l'operatività, come la manutenzione delle infrastrutture di rete e la gestione degli acquisti (procurement).





- Sicurezza: Terna intende rafforzare la difesa dalle minacce informatiche. Utilizzerà soluzioni basate sull'AI e le caratteristiche di scalabilità e resilienza dei servizi Microsoft per proteggere meglio la propria infrastruttura ibrida e migliorare la prevenzione dei rischi.

- Progetti chiave: La collaborazione con Microsoft supporterà le attività di Terna a favore delle startup. Questo avverrà nell'ambito della Terna Innovation Zone Tunisia, un polo che promuove l'innovazione tecnologica in Africa. È gestito dal gruppo italiano come parte del Piano Mattei. L'obiettivo è anche promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze nel settore energetico tunisino, consolidando il partenariato tra Italia e Tunisia.

La digitalizzazione, l'innovazione e le nuove tecnologie assumono un ruolo sempre più decisivo per Terna. Sono essenziali per governare la crescente complessità del sistema elettrico e per rendere possibile la duplice transizione, energetica e digitale.



Proprio per questo, l'azienda ha previsto investimenti significativi. Nel Piano Industriale 2024-2028, aggiornato lo scorso marzo, Terna ha destinato 2,4 miliardi di euro alla trasformazione digitale. Questa cifra rappresenta un aumento di oltre il 20% rispetto al piano precedente, a testimonianza della centralità di queste tematiche nella strategia futura.