Il pilastro nascosto dell'energia verde: l'elettronica di potenza e il rischio sicurezza per l'Europa

Non dominare questa tecnologia significa rischiare una nuova forma di dipendenza, non solo energetica ma anche per le nostre infrastrutture critiche.

Nei prossimi cinque anni, l'Europa metterà sul piatto investimenti colossali: 1.550 miliardi di dollari per spingere energie rinnovabili, sistemi di stoccaggio e reti. Una fetta importante di questi fondi, tra i 310 e i 465 miliardi di dollari, andrà proprio all'elettronica di potenza. Questo posiziona l'Europa come attore chiave. Siamo già secondi al mondo per export in questo campo, con un valore di 19,6 miliardi di dollari, superati solo dalla Cina che esporta 58,3 miliardi di dollari. Eppure, l'allarme è chiaro: le nostre importazioni di queste tecnologie stanno crescendo molto più velocemente delle esportazioni (+162% contro +103%). Questo squilibrio alimenta tensioni competitive e solleva interrogativi su pratiche come aiuti di stato e dumping.

C'è poi l'aspetto cruciale della sicurezza. L'elettronica di potenza è l'anima dei sistemi elettrici moderni.



È la loro difesa contro le minacce crescenti, in un'epoca di guerre ibride dove gli attacchi informatici prendono di mira le infrastrutture critiche. Dipendere da altri per queste tecnologie significa lasciare la porta aperta. Significa rischiare sabotaggi capaci di scatenare blackout prolungati. Scenari che non colpirebbero solo le luci di casa, ma metterebbero in ginocchio le nostre economie, la nostra società e la nostra stessa democrazia.

Un quadro così complesso impone una riflessione urgente. Proprio questo è l'oggetto di un'analisi approfondita intitolata “Le tecnologie net-zero per la competitività e la sicurezza dell’Europa”, curata da TEHA Group (The European House – Ambrosetti). Il messaggio è chiaro: con un mercato interno in forte espansione e una competizione sempre più agguerrita e geostrategica, l'Europa deve agire. Aggiornare la sua Politica Energetica Europea non è un'opzione, è una necessità. Una strategia mirata, che valorizzi l'industria interna, potrebbe invertire il preoccupante trend commerciale.



Potrebbe persino sbloccare un potenziale economico enorme: fino a 705 miliardi di dollari di valore aggiunto cumulato tra il 2026 e il 2030.

La Cina emerge come l'attore dominante sul palcoscenico globale delle tecnologie per la transizione energetica. Il suo approccio è stato aggressivo e mirato. Tra il 2015 e il 2022, Pechino ha iniettato direttamente 1,2 miliardi di dollari di sussidi nel settore elettrico. Gli investimenti in ricerca e sviluppo? Stupefacenti: 3,2 volte superiori a quelli dell'Unione Europea. Questa strategia ha portato a costi di produzione inferiori e a un passo spedito nell'innovazione. Il risultato lo vediamo nel mercato degli inverter fotovoltaici: 9 delle prime 10 aziende al mondo sono cinesi, controllano il 76% del commercio globale. La preoccupazione cresce se pensiamo alla sovrapproduzione pianificata dalla Cina: molta di quella merce è destinata all'export, aumentando la pressione sui produttori europei.

Per garantire la competitività, la sostenibilità e la sicurezza dell’Unione Europea, è fondamentale riconoscere l’elettronica di potenza come una tecnologia chiave per affrontare le sfide della transizione verde e della decarbonizzazione”, sottolinea Alessandro Viviani, Associate Partner e Head of GreenTech Hub di TEHA Group.

"Il processo di elettrificazione, guidato dalla crescita del 45% delle rinnovabili in Europa tra il 2010 e il 2022, richiede un profondo cambiamento del sistema elettrico. Inoltre, in un contesto internazionale sempre più instabile, è necessario declinare gli obiettivi UE di decarbonizzazione in strategie che rafforzino la competitività delle filiere tecnologiche e riducano le dipendenze strategiche. Prioritizzare le proprie filiere tecnologiche significa costruire ecosistemi forti e inclusivi, garantendo crescita sostenibile, stabilità sociale e soprattutto indipendenza strategica. Solo con una governance unitaria e visione condivisa l’Europa potrà riaffermare la propria leadership globale, mettendo la tecnologia al servizio del progresso, della sostenibilità e della sicurezza dei cittadini”.

Diventa chiaro: rafforzare le capacità produttive e le catene di approvvigionamento dell'UE non è un capriccio economico.



È una priorità vitale per la sicurezza, la competitività e l'autonomia tecnologica dell'Europa. La ricerca di TEHA Group lo evidenzia con forza. Per blindare il futuro dell'Unione Europea, serve un approccio olistico, una vera Total Security. Questo significa integrare le difese militari, economiche, tecnologiche ed energetiche. Proteggere e potenziare la filiera europea dell'elettronica di potenza è un tassello fondamentale. È mettere in sicurezza le infrastrutture energetiche che alimenteranno l'Europa di domani.

Per tracciare la rotta, TEHA Group propone un pacchetto di azioni concrete. L'obiettivo è allineare le normative esistenti, come il Net Zero Industry Act (NZIA), con la nuova visione politica europea, che lega indissolubilmente sostenibilità, competitività e sicurezza strategica. Queste le direzioni chiave:

- Mettere l'elettronica di potenza al centro del dibattito sulla green transition.



Nonostante il suo ruolo vitale per l'intelligenza e l'efficienza delle reti, le norme attuali non le danno il giusto peso. Serve aggiornare la legislazione per riconoscerla come tecnologia strategica, sostenendo l'industria interna e bilanciando la competizione globale. Introdurre criteri ESG obbligatori potrebbe anche premiare gli attori più responsabili;

- Riconoscere il suo ruolo per la sicurezza europea. Le infrastrutture energetiche e le loro tecnologie devono rientrare tra gli obiettivi del «White Paper for European Defence - Readiness 2030». Questo rafforza la Total Security

- e ci aiuta a ridurre la dipendenza esterna, magari riconsiderando soglie come quella del 50% indicata dal NZIA. È ora di inserire nei meccanismi di supporto criteri non solo di prezzo, ma anche di resilienza, sostenibilità e cybersecurity;

- Chiamare all'azione le imprese europee. Il settore deve unirsi per valorizzare il know-how

- continentale, potenziare la competitività e difendere le infrastrutture critiche, fondamentali per il futuro dell'Europa.





L'elettronica di potenza non è solo un dettaglio tecnico della transizione energetica. È un fulcro strategico. Da essa dipendono la nostra capacità di integrare le energie rinnovabili, la resilienza delle nostre reti e, in ultima analisi, la nostra sicurezza. L'Europa ha l'opportunità di trasformare una sfida in una chance. Una chance per rafforzare la propria industria, ridurre dipendenze rischiose e costruire un futuro energetico davvero autonomo e protetto. Questa è la posta in gioco.