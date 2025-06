Cosa cercano davvero i dipendenti e chi è il datore di lavoro ideale

Il denaro, comunque, non è affatto secondario. In un periodo segnato da alta inflazione e costi della vita in aumento, lo stipendio diventa un fattore determinante. Meno della metà dei dipendenti in Italia si sente adeguatamente retribuita; questo dato è preoccupante. Una remunerazione percepita come insufficiente è, infatti, la ragione principale che spinge le persone a lasciare il proprio posto attuale. Le aspettative e le realtà a volte si scontrano con forza, creando quella tensione che porta molti a guardarsi intorno.

Queste dinamiche emergono con chiarezza dal Randstad Employer Brand Research, un vasto studio globale condotto da Randstad. Questa indagine ha coinvolto oltre centosettantamila intervistati e seimilaquattrocento aziende in trentaquattro Paesi, con un campione italiano di più di settemilacinquecento persone tra diciotto e sessantaquattro anni. L'obiettivo è misurare l'attrattività percepita delle aziende come potenziali datori di lavoro.

Dal sondaggio, un'analisi indipendente, emerge un nome che si conferma ai vertici: Ferrero è percepita come il datore di lavoro ideale in Italia.



Con il 68,5% delle preferenze, l'azienda di Alba si posiziona al primo posto e ha ricevuto il Randstad Employer Brand 2025 award.

Lo studio ha anche riconosciuto altre realtà che si distinguono nei rispettivi settori. Tra queste figurano:

- ABB nell'elettronica;

- Automobili Lamborghini nell'automotive;

- Brembo nella componentistica auto;

- Chiesi Farmaceutici nel farmaceutico;

- EssilorLuxottica nell'industria metallurgica;

- Gruppo Mondadori nei media;

- IBM nell'ICT;

- Italo nei trasporti;

- Leonardo nell'aeronautico;

- Maugeri nella Sanità.

Queste aziende dimostrano di saper rispondere, in modi diversi e specifici per il loro ambito, a ciò che i lavoratori cercano.

“L’equilibrio tra vita e lavoro acquista sempre maggiore importanza nelle priorità delle persone, anche se in un periodo di incertezza e alto costo della vita lo stipendio resta fondamentale nella scelta di cambiare impiego, commenta Marco Ceresa, Group CEO di Randstad (nella foto).

" Le preferenze dei lavoratori variano molto a seconda della specializzazione professionale e soprattutto dell’età: la Gen Z evidenzia priorità, bisogni, fasi di carriera e comportamenti diversi, che evidenziano la necessità di strategie di Employer Branding sempre più mirate e diversificate, per cogliere le esigenze specifiche, allo scopo di attrarre e trattenere il talento in una competizione che si fa sempre più forte anche tra settori diversi”.

“Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo riconoscimento. Da sempre in Ferrero adottiamo una politica che mette le persone al centro, ritenendo che queste siano le vere artefici del successo del Gruppo. In questo contesto, la nostra strategia di employer branding ha un ruolo centrale. Vogliamo raccontare con autenticità chi siamo, cosa ci distingue e perché lavorare in Ferrero significa far parte di un ambiente che valorizza la crescita, la responsabilità e il senso di appartenenza.

È un’area strategica perché ci permette di ascoltare le aspettative delle nuove generazioni, valorizzare i tratti distintivi della nostra cultura e costruire un dialogo continuo con chi già lavora con noi e con chi potrebbe entrare a far parte della nostra squadra. Non si tratta solo di attrarre talenti, ma di consolidare ogni giorno una reputazione fondata su coerenza, fiducia e cura delle persone ”, ha commentato Deborah Zago, Head of HR Italy BU di Ferrero.

Interessante notare come le priorità cambino significativamente tra le generazioni. Il divario generazionale si amplia nel 2025, con la Generazione Z che si distingue per preferenze, aspettative e abitudini proprie. Mentre in media il 13% degli italiani ha cambiato impiego negli ultimi sei mesi, tra i membri della Gen Z questa percentuale sale al 17%, quasi il triplo rispetto ai Baby Boomers (6%). Questa generazione mostra anche una maggiore propensione a cambiare lavoro nei prossimi mesi.





Nella scelta di un datore di lavoro, la Gen Z attribuisce meno importanza alla sicurezza del posto rispetto alle generazioni precedenti. Dà invece più valore alle opportunità di formazione e sviluppo. La ricerca lavoro Italia per i più giovani si concentra maggiormente su piattaforme digitali come LinkedIn e Google for Jobs, piuttosto che sulle reti relazionali tradizionali.

La Gen Z manifesta anche una più forte identificazione con le minoranze (il 34% rispetto al 23% della media) e sottolinea con maggiore enfasi l'importanza della diversità e inclusione nelle organizzazioni. Questi aspetti non sono solo parole, ma si traducono in richieste concrete sul luogo di lavoro e guidano, in parte, le scelte professionali.

Approfondendo il tema delle motivazioni al cambiamento, il 13% dei lavoratori italiani ha effettivamente cambiato datore di lavoro negli ultimi sei mesi, e un ulteriore 23% prevede di farlo entro i prossimi sei. L'intenzione di cambiare si è leggermente ridotta rispetto all'anno precedente, ma i cambiamenti effettivi sono in crescita di un punto percentuale.



I giovani della Gen Z guidano questo trend, con un tasso di ricambio significativamente più alto.

Quando si guarda ai fattori che rendono un datore di lavoro attrattivo, l'equilibrio tra lavoro e vita privata guida la classifica con il 59% delle indicazioni. Seguono l'atmosfera piacevole (56%), la retribuzione interessante (54%), la sicurezza del posto (47%) e la diversità e inclusione (45%), che supera la carriera (44%). Altri fattori come la solidità finanziaria, la formazione, il lavoro da remoto e la reputazione aziendale hanno comunque il loro peso. Per la Gen Z, la sicurezza del posto scende di priorità, lasciando spazio alle opportunità di crescita e sviluppo, oltre all'equilibrio e all'atmosfera.

Nonostante l'equilibrio sia in cima alle preferenze, lo stipendio basso rimane la molla principale che spinge a lasciare un impiego, indicato dal 39% degli intervistati. Questo prevale sul desiderio di migliorare l'equilibrio vita-lavoro (35%) e sulla necessità di crescita professionale (25%). Anche per i più giovani, lo stipendio è una causa significativa di abbandono, ma questi pongono un'enfasi quasi doppia (14%) sui motivi legati alla diversità e inclusione rispetto alle generazioni più anziane.





Vi è una chiara discordanza tra le priorità espresse e la percezione della situazione attuale. I lavoratori valutano in modo piuttosto negativo le proprie aziende per quanto riguarda la retribuzione; meno della metà ritiene di essere pagata in modo adeguato. Diversamente, giudicano più positivamente le aziende per solidità finanziaria, sicurezza dell'impiego e reputazione.

Guardando ai settori, quelli percepiti come più attrattivi sono i media (63%), l'industria aeronautica (61%) e l'ICT (59%). Seguono l'automotive, la componentistica auto, l'elettronico, la logistica, l'industria metallurgica, il farmaceutico e la consulenza. Le differenze tra i settori non sono enormi, suggerendo una competizione per i talenti che va oltre i confini tradizionali.

I canali utilizzati per la ricerca lavoro Italia mostrano una chiara preferenza per le piattaforme online. LinkedIn è di gran lunga la più utilizzata (50%), seguita da agenzie per il lavoro (37%), portali dedicati (32%) e siti aziendali (30%). I social media (27%) e i contatti personali (26%) mantengono un ruolo, sebbene minore.



Interessante notare che LinkedIn è percepita anche come la più efficace (29% di chi ha cambiato lavoro l'ha usata), superando contatti personali ed agenzie. La Gen Z si affida maggiormente agli strumenti digitali, mentre le generazioni più senior preferiscono canali tradizionali e relazioni personali. Questo evidenzia la necessità per le aziende di diversificare le proprie strategie di reclutamento.

Il livello di engagement, ossia il coinvolgimento e la motivazione dei lavoratori italiani nel loro ruolo attuale, si attesta al 59%. Esiste un legame significativo tra engagement e intenzione di rimanere in azienda: il 39% dei dipendenti "disimpegnati" prevede di lasciare il posto, un valore doppio rispetto a chi si sente molto coinvolto. Un alto engagement non solo favorisce la permanenza, ma stimola anche l'ambizione, con i dipendenti più motivati più propensi a cercare ruoli interni. I fattori che aumentano la motivazione sono l'equilibrio tra lavoro e vita privata (29%), il senso di riconoscimento (26%) e un carico di lavoro gestibile (25%). Al contrario, il desiderio di uno stipendio più alto o di migliori benefit è la causa principale del "disingaggio" (41%).



La Gen Z trova motivazione anche nelle opportunità di carriera e nel sentirsi apprezzata e supportata.

La riqualificazione professionale è vista come importante dal 78% dei lavoratori, a dimostrazione del ruolo cruciale dell'apprendimento continuo nella soddisfazione e fidelizzazione dei dipendenti.

Per quanto riguarda il lavoro da remoto, in Italia meno di un terzo dei lavoratori (29%) lo pratica, almeno in parte (5% solo da remoto, 24% in modalità ibrida). Questa percentuale è significativamente inferiore alla media globale (41%). La maggioranza (50%) lavora esclusivamente in ufficio.

Infine, l'AI sta lentamente entrando nelle dinamiche lavorative. Sebbene non ancora pienamente integrata nel quotidiano, la sua presenza è in espansione. Il 10% dei lavoratori la usa regolarmente, il 4% quotidianamente. L'utilizzo occasionale è in crescita, mentre diminuisce la quota di chi non l'ha mai usata. Aumenta anche la percezione del suo impatto sul lavoro: il 35% segnala un impatto considerevole, e per il 6% sta già avendo effetti tangibili.



Nonostante ciò, l'atteggiamento prevalente è positivo: solo il 6% teme di perdere il lavoro a causa dell'AI, mentre il 43% la considera favorevolmente e il 39% neutralmente.