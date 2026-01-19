Washington choc: dazi extra sull'Europa, il rischio geopolitico per gli investitori



Tale escalation rischia di trasformare le relazioni transatlantiche in una vera e propria guerra commerciale USA Europa, con ripercussioni immediate sui mercati. La reazione delle piazze finanziarie internazionali è stata misurata ma orientata al risk-off. I future dell'S&P hanno registrato un calo di quasi l'1%, mentre quelli sulle azioni europee sono scesi dell'1,1%. Si osserva chiaramente l'impatto dazi su mercati finanziari. L'instabilità ha favorito le materie prime rifugio:

- l'oro e l'argento hanno toccato nuovi massimi;

- il dollaro ha perso terreno nei confronti dello yen e del franco svizzero, considerate tradizionali mete di strategie d'investimento safe haven;

- è calato anche sull'euro, complice il fatto che gli investitori europei detengono circa 8.000 miliardi di dollari in titoli e obbligazioni statunitensi. Avviare una battaglia commerciale con il proprio principale creditore è una strategia audace che, comunque, renderà tesi i prossimi giorni al World Economic Forum di Davos, dove si incontreranno leader mondiali e una folta delegazione americana.



Il fatto che Washington stia impiegando strumenti fiscali anziché una vera e propria invasione militare contro un membro della NATO è una nota positiva, ma le implicazioni restano enormi. Il rischio geopolitico alleanze NATO è concreto e va oltre la mera frizione diplomatica, mettendo in discussione la stabilità dell'alleanza, la condivisione di intelligence e l'accesso degli Stati Uniti a basi aeree cruciali in Europa, oltre a miliardi in vendite di sistemi di difesa. Ciononostante, mentre l'Occidente si concentra sulla crescente tensione transatlantica, la Repubblica Popolare Cinese ha saputo approfittare del momento per rafforzare la propria posizione, siglando un accordo commerciale proprio con il Canada. La performance economica cinese ha mostrato una crescita del prodotto interno lordo (PIL) nel quarto trimestre che ha superato leggermente le previsioni, attestandosi al 4,5% su base annua. Questo risultato è stato sostenuto principalmente dalla robustezza delle esportazioni, ma i dati deludenti sulle vendite al dettaglio di dicembre hanno evidenziato la persistente debolezza della domanda interna.



Se la demografia è davvero il destino di una nazione, i recenti numeri sulla popolazione dovrebbero destare allarme a Pechino. La Cina ha concluso il 2025 con 3,4 milioni di persone in meno, un dato che equivale all'intera popolazione dell'Uruguay. Nel frattempo, in Giappone, il Primo Ministro Sanae Takaichi potrebbe annunciare a breve un'elezione anticipata per febbraio, capitalizzando sugli alti indici di gradimento, nonostante gli elettori mostrino maggiore entusiasmo per lei che per il Partito Liberal Democratico (LDP). Questa prospettiva ha innescato discussioni su un potenziale taglio dell'imposta sui consumi, quantomeno per i beni alimentari. Una misura del genere potrebbe impattare il bilancio statale, però è opportuno sottolineare che la forte crescita nominale del PIL ha portato i conti pubblici in condizioni migliori rispetto agli ultimi decenni. Il Giappone potrebbe persino chiudere l'anno fiscale con un surplus.