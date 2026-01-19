La minaccia di Trump sulla Groenlandia e il rischio geopolitico globale: il ritorno a Davos ridefinisce il commercio



La strategia americana è chiara e si basa sull'uso della pressione economica. Il Presidente Trump ha annunciato che imporrà nuovi dazi contro otto nazioni alleate della NATO che non appoggeranno il suo progetto sull'isola artica.

A partire dal primo febbraio, infatti, le merci provenienti da paesi chiave come il Regno Unito, la Francia e la Danimarca saranno colpite da un dazio supplementare del 10%. Questa aliquota è destinata a salire al 25% già a giugno, nel caso in cui non venga raggiunta una risoluzione diplomatica. L'amministrazione statunitense, per voce del Segretario del Tesoro Scott Bessent, ha definito questa strategia dazi commerciali transatlantici come una mossa essenziale. Si tratta di utilizzare la forza economica per prevenire una potenziale "hot war", evitando che la Russia o la Cina possano stabilirsi come vicini diretti degli Stati Uniti attraverso il controllo del territorio artico.

Le capitali europee non sono rimaste inermi davanti a questa escalation.



La reazione è stata rapida e decisa. - Il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer ha subito definito l'uso dei dazi "completamente sbagliato". - Il Presidente francese Emmanuel Macron ha sollecitato l'Unione Europea a sfruttare il proprio arsenale commerciale, limitando l'accesso delle imprese americane al vasto mercato unico europeo. - L'Unione Europea è già in fase avanzata di preparazione di un pacchetto di dazi ritorsivi che potrebbe raggiungere il valore di 93 miliardi di euro.

Contemporaneamente, la Danimarca sta lavorando per rafforzare i propri legami con il territorio autonomo. Il fondo danese per gli investimenti e le esportazioni ha espresso l'intenzione di agire come partner affidabile di lungo periodo per l'isola. Questo piano prevede l'iniezione di centinaia di milioni di euro quest'anno, con un focus mirato in particolare ai settori minerario ed energetico. Questi sono esattamente gli ambiti che suscitano il massimo interesse strategico e commerciale di Washington.





Ciononostante, il contesto operativo in Groenlandia rimane estremamente sfidante, anche se offre grandi opportunità per gli investimenti minerari Groenlandia, ricca di terre rare, nichel e altri metalli strategici. I lavori sono complicati dalla logistica estrema e dal clima rigido che rende la maggior parte dell'anno inutilizzabile per operazioni su larga scala. Attualmente, l'isola ha solo due miniere attive. A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge un forte movimento indipendentista locale, che nutre risentimento verso Copenaghen per una percepita storica carenza di investimenti.

L'incertezza generata dalla crisi artica si aggiunge ad altri focolai di rischio geopolitico globale. Un evento parallelo, la cattura del Presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, ha creato una scossa profonda nei mercati finanziari dell'America Latina. Questo episodio ha causato un'impennata nelle richieste di assicurazioni contro il rischio politico.



Le aziende cercano disperatamente protezione contro potenziali espropriazioni e violazioni contrattuali in regioni percepite come sempre più instabili. Sebbene il Venezuela sia stato a lungo ritenuto "non assicurabile", l'attuale manovra statunitense sta costringendo gli assicuratori a ricalibrare i prezzi per i progetti in tutta la regione, estendendo l'analisi del rischio dal Messico fino alla Colombia.

Tutte queste crescenti tensioni convergono in Svizzera questa settimana, in occasione del World Economic Forum (WEF) a Davos. Il tema ufficiale dell'incontro, Spirito di Dialogo, sarà sottoposto a un banco di prova significativo, marcato dalla prima partecipazione in presenza di Donald Trump in sei anni.

L'atmosfera nella celebre cittadina alpina è descritta come febbrile, carica di anticipazione e incertezza. Trump guida una delegazione statunitense eccezionalmente numerosa, che include figure politiche di rilievo come Marco Rubio e il già citato Scott Bessent.



La sua presenza è destinata a riorientare drasticamente l'agenda, allontanandola dai dibattiti sul clima e dalla cultura woke che hanno dominato le edizioni precedenti, come il celebre intervento di Greta Thunberg nel 2019. L'élite economica e politica mondiale è in attesa di capire se questo forum offrirà una strada per la cooperazione internazionale o se, al contrario, la natura imprevedibile di questa strategia dazi commerciali transatlantici alimenterà ulteriormente il caos, aumentando la percezione di un elevato rischio geopolitico globale.