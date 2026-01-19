La minaccia dei dazi USA mette in crisi Piazza Affari: forte calo nell'andamento FTSE MIB

Le negoziazioni di Piazza Affari hanno concluso la giornata di lunedì in territorio negativo, con una significativa correzione rispetto ai massimi raggiunti nelle sessioni precedenti. L'andamento FTSE MIB ha registrato un calo dell'1,4%, riflettendo un brusco cambio di sentiment a livello globale. Molti investitori si sono ritirati, preoccupati per il riaccendersi delle frizioni commerciali tra gli Stati Uniti e i partner europei. L'indice principale di Milano ha terminato la seduta a quota 45.154 punti. Il risk-off che ha caratterizzato la giornata sui mercati è stato innescato dalle dichiarazioni del presidente Donald Trump.



Il leader statunitense ha minacciato di imporre nuove tasse importazione Europa, con tariffe iniziali del 10% su svariati prodotti europei a partire dal prossimo febbraio. La pressione è destinata a crescere: queste aliquote potrebbero in seguito innalzarsi fino al 25% entro giugno se Washington non otterrà ciò che desidera in alcune dispute geopolitiche specifiche, come l'acquisizione della Groenlandia. I funzionari dell'Unione Europea hanno immediatamente avviato discussioni interne per pianificare possibili misure di ritorsione. Le perdite sul listino milanese sono state molto estese. Settori come le utility e i ciclici, che sono cruciali per molte strategie B2B mercati azionari, hanno subito le pressioni maggiori. Ecco i titoli che hanno performato peggio:
- Interpump Group:

-3,1%;
- Prysmian:

-2,1%;
- Banca Generali:

-1,9%;
- UniCredit:

-1,5%;
- Enel:

-1,3%. Il comparto tecnologico ha risentito particolarmente di questo clima di incertezza.


STMicroelectronics ha segnato un forte ribasso del 4,7%, prolungando una fase di debolezza che era già iniziata in precedenza. La preoccupazione è legata alla potenziale flessione della domanda mondiale, soprattutto nel settore dei semiconduttori, che è altamente sensibile ai cicli economici internazionali. Anche il segmento finanziario ha risentito del generale disinvestimento. Il calo di UniCredit e di Banca Generali riflette un più ampio tono di derisking. Gli operatori hanno preferito liquidare le posizioni a rischio, in attesa di maggiore chiarezza sul fronte commerciale. In un contesto di mercato dominato dalle vendite, ciononostante, si è distinto un unico titolo in controtendenza. L'azienda della difesa, Leonardo, ha chiuso la giornata in positivo, registrando un guadagno dell'1,7%. La sua performance ha offerto una nota di resilienza in una seduta altrimenti caratterizzata da un andamento FTSE MIB decisamente sfavorevole.


