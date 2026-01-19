La minaccia dei dazi USA mette in crisi Piazza Affari: forte calo nell'andamento FTSE MIB



Il leader statunitense ha minacciato di imporre nuove tasse importazione Europa, con tariffe iniziali del 10% su svariati prodotti europei a partire dal prossimo febbraio. La pressione è destinata a crescere: queste aliquote potrebbero in seguito innalzarsi fino al 25% entro giugno se Washington non otterrà ciò che desidera in alcune dispute geopolitiche specifiche, come l'acquisizione della Groenlandia. I funzionari dell'Unione Europea hanno immediatamente avviato discussioni interne per pianificare possibili misure di ritorsione. Le perdite sul listino milanese sono state molto estese. Settori come le utility e i ciclici, che sono cruciali per molte strategie B2B mercati azionari, hanno subito le pressioni maggiori. Ecco i titoli che hanno performato peggio:

- Interpump Group:

-3,1%;

- Prysmian:

-2,1%;

- Banca Generali:

-1,9%;

- UniCredit:

-1,5%;

- Enel:

-1,3%. Il comparto tecnologico ha risentito particolarmente di questo clima di incertezza.



STMicroelectronics ha segnato un forte ribasso del 4,7%, prolungando una fase di debolezza che era già iniziata in precedenza. La preoccupazione è legata alla potenziale flessione della domanda mondiale, soprattutto nel settore dei semiconduttori, che è altamente sensibile ai cicli economici internazionali. Anche il segmento finanziario ha risentito del generale disinvestimento. Il calo di UniCredit e di Banca Generali riflette un più ampio tono di derisking. Gli operatori hanno preferito liquidare le posizioni a rischio, in attesa di maggiore chiarezza sul fronte commerciale. In un contesto di mercato dominato dalle vendite, ciononostante, si è distinto un unico titolo in controtendenza. L'azienda della difesa, Leonardo, ha chiuso la giornata in positivo, registrando un guadagno dell'1,7%. La sua performance ha offerto una nota di resilienza in una seduta altrimenti caratterizzata da un andamento FTSE MIB decisamente sfavorevole.