L'impatto economico pubblicità TikTok: in Italia 3,6 miliardi per le aziende e la crescita PMI Europa advertising



La piattaforma funge da catalizzatore cruciale, specialmente per le piccole e medie imprese, offrendo loro strumenti di marketing efficienti. L’analisi esplora con precisione in che modo la pubblicità su TikTok alimenta la crescita, aiutando le imprese a intercettare nuovi clienti e a rafforzare i circuiti economici locali. L'apporto è trasversale: 13 miliardi di euro sono destinati alla crescita PMI Europa advertising, mentre 2,6 miliardi di euro stimolano l'economia creativa in UE. Non solo: anche i contenuti educativi e formativi contribuiscono significativamente. Si parla di circa 5,3 miliardi di ore di intrattenimento educativo fruite, che si stima abbiano generato benefici in termini di produttività per un valore che raggiunge i 20 miliardi di euro. La rilevanza del fenomeno non è limitata al solo territorio italiano. In Germania si registra un contributo di 7,2 miliardi di euro, 5,2 miliardi in Francia, 3 miliardi in Spagna e 920 milioni in Polonia. La capillarità è impressionante. Oltre 200 milioni di persone in tutta Europa utilizzano infatti TikTok, di cui 170 milioni risiedono nell'Unione Europea.



Nel nostro Paese, gli utenti sono 23,9 milioni. Questa audience massiva è fondamentale. La capacità di scoperta intrinseca della piattaforma permette alle aziende di ogni dimensione di convertire la semplice attenzione del pubblico in risultati concreti, che spaziano dal primo interesse fino all'atto d'acquisto. Il rapporto indipendente di Public First ha evidenziato diverse dinamiche chiave:

- Più di 6,5 milioni di aziende in UE hanno utilizzato TikTok per espandersi oltre i confini nazionali, ottenendo circa 400 milioni di euro di risparmi in produttività grazie a un marketing ottimizzato;

- I brand dell'Unione Europea, sfruttando la visibilità offerta da TikTok, hanno generato 2 miliardi di euro di vendite transfrontaliere, di cui 1,2 miliardi realizzate all'interno della stessa UE;

- La pubblicità sulla piattaforma ha favorito la crescita PMI Europa advertising con un impatto economico totale di 13 miliardi di euro;

- Il sostegno all'economia creativa in UE ha prodotto 2,6 miliardi di euro di valore aggiunto economia creativa UE, sostenendo circa 52.000 posti di lavoro nel settore.



La presidente di TikTok per l'Europa, Cynthia Sanfilippo, ha espresso orgoglio per questi risultati. L'azienda sta producendo un impatto concreto sulle imprese, grandi e piccole, supportando il loro sviluppo e facilitando l'incontro con nuovi pubblici. In definitiva, ciò favorisce la creazione di posti di lavoro e la crescita economica europea. Christina Lundari, Country Manager GBS di TikTok Italia, ha poi aggiunto un punto fondamentale. La pubblicità su TikTok contribuisce in concreto alla crescita del business e ai risultati economici delle aziende. Grazie all'adozione di un linguaggio autentico, tipico della community, si genera un'interazione immediata che incide direttamente sulle decisioni d'acquisto. In questo scenario, l'advertising si trasforma in un investimento strategico e misurabile. Il meccanismo di scoperta è l'elemento cruciale di questa trasformazione. Un’azienda su cinque, presente sulla piattaforma, ha dichiarato di aver venduto un prodotto grazie al fatto che i consumatori lo avevano scoperto per la prima volta su TikTok. Il successo si riscontra sia in grandi realtà consolidate come Mutti e Hu Open Air, sia in agenzie creative e piccole imprese, tra cui A-MORE.



Si è creato un vasto ecosistema dove brand, agenzie e creator stimolano la crescita lungo l'intera catena del valore. Rafael Narvaez, Chief Marketing Officer di Mutti, ha confermato che le campagne sul canale hanno contribuito in modo significativo alla crescita della brand awareness in Europa, registrando un +264% di brand lift rispetto al benchmark. Questo risultato dimostra l'efficacia della piattaforma nel coinvolgere il pubblico in modo diretto e ispirazionale, spesso grazie alla collaborazione con i creator. L'esempio di A-MORE è lampante per la crescita PMI Europa advertising. Camilla Clemente, fondatrice dell'azienda, ha raccontato come la piattaforma abbia avuto un ruolo centrale nello sviluppo del brand, in particolare nel lancio di una nuova app. L'impatto è stato concreto, visibile nell'interesse e nel coinvolgimento della community. L'imprenditrice ha specificato che il 90% delle vendite proviene proprio da questo canale. Questo sottolinea come TikTok sia uno strumento capace di generare valore reale per le PMI italiane, anche attraverso investimenti inizialmente accessibili.



In contemporanea alla diffusione dei dati sull’impatto economico pubblicità TikTok, l'azienda ha pubblicato anche il What’s Next Report 2026. Questo documento analizza come cambieranno i comportamenti degli utenti e il rapporto tra pubblico e brand nel prossimo biennio. Basandosi su dati della piattaforma e analisi avanzate supportate dall'AI, il rapporto segnala uno spostamento. Si passa da una fruizione passiva dei contenuti a una partecipazione molto più attiva e guidata dalle community. Per le aziende, ciò implica l'obbligo di reagire velocemente ai trend, adattare i messaggi in tempo reale e proporre un valore distinto e chiaro. Il report identifica tre macro-tendenze che plasmeranno le strategie marketing digitali 2026:

- Autenticità: il pubblico premia i brand capaci di riflettere la vita vera, la rilevanza culturale e le relazioni più umane;

- Scoperta: sempre più centrale, grazie a ricerche, commenti e contenuti creativi che influenzano il modo in cui i brand vengono conosciuti e percepiti;

- Decisioni di acquisto più consapevoli: gli utenti bilanceranno attentamente il valore emotivo, l'utilità, la fiducia e il prezzo prima di finalizzare l'acquisto.



