L'Italia vince sul turismo ma perde sugli incassi: la sfida della TravelTech B2B Italia





Quando l'attenzione si sposta dagli arrivi agli incassi, il confronto con i giganti turistici europei si rivela nettamente penalizzante per l'economia italiana. Nonostante i 234 milioni di notti trascorse da turisti internazionali, l'Italia registra introiti inferiori rispetto a Spagna e Francia. La causa è strutturale: gran parte del valore economico generato dal settore non resta sul territorio nazionale, perché viene intercettato da piattaforme tecnologiche, software e sistemi di gestione dati sviluppati e controllati principalmente in Paesi extraeuropei.

Questo drenaggio di ricchezza è acuito dalla forte frammentazione dell'offerta interna e dalla scarsa adozione digitale, soprattutto tra gli operatori indipendenti. Gli albergatori e le aziende turistiche si ritrovano spesso costretti a sottostare alle condizioni dettate dagli intermediari esteri per ogni aspetto cruciale: dalle vendite al pricing, dalla relazione con il cliente all'accesso ai dati strategici.

Per colmare questo divario digitale e riaffermare una centralità europea nel settore nasce TT2 – Travel Tech 2.



Questo è un fondo di investimento internazionale, con sedi in Spagna, Olanda e Italia, specializzato in TravelTech B2B Italia e soluzioni SaaS (Software as a Service). La sua missione è intercettare e sostenere le startup italiane ed europee che sviluppano risposte tecnologiche concrete per l'intera filiera del turismo, lavorando per riportare valore, competenze e controllo strategico nel continente.

Una quota massiccia della spesa turistica è oggi assorbita da commissioni, fee di distribuzione e piattaforme di prenotazione statunitensi e asiatiche. In Italia, circa il 70% delle prenotazioni è veicolato tramite intermediari, lasciando solo un 30% classificabile come prenotazione diretta. La dipendenza è accentuata da quote di mercato preponderanti:

- 42% per Booking;

- 28% per le altre OTA.

Questa dinamica si traduce in margini inferiori per gli operatori locali, in una minore disponibilità di dati proprietari e, in definitiva, in una ridotta capacità di innovare o differenziarsi. Leonardo Saroni, General Partner di TT2, sostiene che il turismo è uno dei pilastri dell’economia italiana.



Ciononostante, ha affermato Saroni, «continuiamo a comportarci come semplici fornitori di asset fisici – destinazioni, strutture, esperienze – lasciando ad altri il controllo della tecnologia e quindi del valore». L'analisi è lucida: se la componente digitale resta gestita dall'esterno, la crescita dei flussi turistici non potrà mai tradursi in una crescita economica strutturale per la nazione.

L'approccio di TT2 è industriale e fortemente selettivo. Il fondo investe esclusivamente in startup che operano nel B2B, evitando i modelli B2C ad alta intensità di marketing, e si concentra sulle soluzioni che possono impattare sui nodi strategici della filiera. L'AI è vista come l'abilitatore orizzontale cruciale, capace di automatizzare i processi, aumentare l'efficienza operativa e migliorare drasticamente la gestione dei dati.

Saroni evidenzia che l'investimento non è solo finanziario: il capitale è una condizione necessaria, ma non è sufficiente. Per competere realmente e per raggiungere una vera sovranità tecnologica turismo, le startup hanno bisogno di accesso al mercato, di validazione industriale e di relazioni di alto livello.



Il fondo mette a disposizione delle realtà in cui investe un ecosistema estremamente solido di contatti e partner, che include corporate e operatori di settore. Sono ben 85 gli investitori industriali provenienti da 15 Paesi diversi, comprese importanti catene alberghiere, compagnie aeree e società tecnologiche, che accelerano concretamente la crescita e l'adozione delle nuove tecnologie per la digitalizzazione filiera turistica. Il modello operativo mira a creare, in modo tangibile, le basi per la sovranità tecnologica turismo.

Il settore turistico è destinato a espandersi, ma la vera posta in gioco non è incrementare il numero di visitatori, bensì riuscire a trattenere il valore generato. Senza una filiera tecnologica forte, l'Italia rischia di rimanere una destinazione di successo, pur ricoprendo un ruolo marginale nella catena del valore globale. La Legge di Bilancio 2026, sostenuta dal Ministero del Turismo, rappresenta un primo e fondamentale tassello per rafforzare l'infrastruttura digitale nazionale nel turismo, riconoscendo che il futuro della competitività passa attraverso la capacità di gestire dati, servizi e relazioni in modo integrato.



TT2 lavora esattamente su questa traiettoria strategica. Investire in questo settore, conclude Saroni, non è solo una scelta finanziaria, ma, prima ancora, una scelta industriale mirata a difendere la competitività, i margini e l'occupazione qualificata in Italia.