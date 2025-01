Un token crypto ispirato a Trump scatena polemiche

Questo lancio ha scatenato forti critiche. Adav Noti, direttore esecutivo del Campaign Legal Center, ha dichiarato: "È letteralmente un modo per monetizzare la presidenza, creando uno strumento finanziario per trasferire denaro alla famiglia del presidente in relazione alla sua carica. Non ha precedenti."

Eric Trump, che contribuisce alla gestione delle attività commerciali della Trump Organization, ha difeso l'iniziativa, affermando: "Sono estremamente orgoglioso di ciò che stiamo realizzando nel mondo delle crypto. $Trump è attualmente il meme digitale più in voga sulla terra. Questo è solo l'inizio."

Non tutti però la pensano allo stesso modo.

Il valore del token $Trump è salito da 7 a quasi 30 dollari in poche ore dal lancio, portando il valore completamente diluito a 30 miliardi di dollari.

Il sito web del progetto include avvisi che limitano la possibilità per gli acquirenti di avviare azioni legali collettive e che avvertono sulla volatilità dei mercati delle criptovalute.

Trump ha anche annunciato l'intenzione di nominare dei regolatori che alleggeriranno le restrizioni sulla vendita di nuovi token e sui rapporti tra le società di criptovalute e le imprese finanziarie più tradizionali. Questa posizione è in netto contrasto con gli sforzi dell'amministrazione Biden di regolamentare in modo rigido il settore. In sintesi, il lancio del token $Trump ha acceso un dibattito infuocato sull’etica e l’opportunità di questa operazione, creando una frattura tra chi vede un’innovazione e chi un potenziale abuso della carica pubblica.