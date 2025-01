Trump torna alla Casa Bianca: l'economia globale in allerta, possibile inflazione negli USA

Un aumento dell'inflazione svaluterebbe il valore dei titoli di Stato statunitensi, spingendo i mercati a richiedere rendimenti più elevati per detenere questi debiti. Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni ha raggiunto quasi il 4.8% la scorsa settimana, per poi scendere al 4.6% dopo dati sull'inflazione migliori del previsto.

L'incremento dei costi di finanziamento statunitensi riflette i timori degli investitori riguardo all'inflazione e ai tassi di interesse persistentemente alti. Le politiche del nuovo presidente potrebbero peggiorare una situazione economica già complessa. L'economista premio Nobel Paul Krugman ha parlato di un possibile “premio per l'insensatezza” che i mercati globali potrebbero attribuire agli USA. “Il mercato obbligazionario inizia a sospettare che Trump sia davvero come appare”, ha scritto Krugman.

Gli esperti avvertono che l'imposizione di dazi del 60% sulla Cina e del 20% su altri paesi, insieme a possibili guerre commerciali con Messico e Canada, potrebbe alimentare l'inflazione. Inoltre, le proposte per l'espulsione di migranti privi di documenti potrebbero ridurre l'offerta di lavoro negli Stati Uniti, aumentando la pressione sui prezzi.

Tuttavia, alcuni investitori sperano che Trump possa ammorbidire il suo approccio, soprattutto se i mercati obbligazionari reagiranno negativamente. Jamie Constable, strategist di Singer Capital Markets, ritiene che la prossima riunione della Federal Reserve (Fed) del 29 gennaio potrebbe essere un momento cruciale. “È molto sensibile ai mercati finanziari a causa del suo ego”, afferma Constable, prevedendo un forte attivismo di Trump sulla necessità di tagli ai tassi della Fed.

Se il rendimento dei titoli a 10 anni superasse il 5%, una soglia simbolica, potrebbe innescare vendite sui mercati azionari, costringendo il presidente a ridimensionare le sue politiche.

Le azioni di Wall Street hanno raggiunto livelli record, in parte grazie alle aspettative che i tagli fiscali e la deregolamentazione promessi da Trump avrebbero favorito i profitti delle aziende statunitensi. Tuttavia, Albert Edwards, strategist di Société Générale, noto per le sue visioni pessimistiche, vede paralleli con il 1987, quando deficit di bilancio, aumento dei tassi di interesse e valutazioni elevate del mercato azionario portarono al lunedì nero. “Prima o poi qualcosa si spezzerà, come nel 1987”, ha scritto Edwards, consigliando estrema cautela agli investitori. I piani fiscali di Trump preoccupano gli investitori riguardo al già elevato deficit di bilancio federale statunitense.



Il deficit ha raggiunto 1.8 trilioni di dollari nel 2024, mentre il debito complessivo supera i 35 trilioni di dollari, pari al 123% del PIL.

Durante la campagna elettorale, Trump ha promesso tagli fiscali per oltre 7.8 trilioni di dollari e solo 4.7 trilioni di politiche compensative, soprattutto tramite dazi, aumentando il deficit di 3 trilioni di dollari. Nonostante questo, gli Stati Uniti godono di un vantaggio di finanziamento rispetto ad altre nazioni, grazie al ruolo del dollaro come valuta di riserva globale. Questa situazione assicura la domanda di titoli di Stato americani, i cosiddetti Treasuries, che i vari governi hanno venduto per coprire i deficit di bilancio. Anche la Federal Reserve ha contribuito comprando Treasuries in volumi senza precedenti dalla crisi finanziaria del 2008.



L'aumento dell'inflazione ha spinto la Fed a concentrarsi sull'uscita dal mercato obbligazionario. “L'idea che il governo statunitense possa indebitarsi all'infinito perché il dollaro è la valuta di riserva mondiale non reggerà per sempre”, ha affermato Edwards.

Questa settimana, la segretaria del Tesoro Janet Yellen ha avvertito che gli Stati Uniti si trovano su una traiettoria insostenibile, che potrebbe provocare una crisi del debito in futuro. Ha criticato il Congresso per non aver appoggiato i piani di riduzione del deficit del governo uscente e ha sostenuto che servono investimenti per rafforzare l'economia statunitense, opponendosi a tagli fiscali che aumenterebbero le disuguaglianze. Scott Bessent, il manager di hedge fund scelto da Trump per sostituire Yellen, ha presentato un piano chiamato 3-3-3: ridurre il deficit di bilancio al 3% del PIL, aumentare la crescita economica al 3% e produrre 3 milioni di barili di petrolio in più al giorno entro il 2028.



Bessent ha attaccato le spese del IRA di Biden come “fuori controllo”, ma ha anche dichiarato che gli Stati Uniti affronterebbero una “calamità economica” se il Congresso non prorogasse i tagli fiscali temporanei del 2017 di Trump, in scadenza nel 2025.

Tuttavia, alcuni analisti sono scettici. Il Center for American Progress ritiene che i piani di Bessent richiederebbero tagli massicci ai programmi di lotta alla povertà e aumenti delle tasse per la classe media, rinnovando i tagli fiscali a favore dei più ricchi. Anche gli investitori della City affermano che i mercati obbligazionari seguiranno gli sviluppi con attenzione. “Terremo d'occhio la politica fiscale. È diventata fondamentale per i mercati durante e dopo la pandemia, e soprattutto negli Stati Uniti”, ha affermato James Bilson, strategist di Schroders.



A causa di problemi demografici, le proiezioni indicano che deficit e debito seguiranno una traiettoria esplosiva. “Per i mercati obbligazionari, questo è un problema, e il mercato sta reagendo a questa situazione” ha concluso.