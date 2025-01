TikTok, stop negli Stati Uniti: cosa sta succedendo e quale futuro

L'avviso recita: "Negli Stati Uniti è stata emanata una legge che vieta TikTok. Purtroppo, ciò significa che per ora non è possibile utilizzare TikTok. Siamo fortunati che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi a una soluzione per ripristinare TikTok una volta che si sarà insediato. Restate sintonizzati."

Questo blocco, seppur temporaneo, di TikTok, di proprietà della cinese ByteDance, potrebbe avere ripercussioni notevoli sui rapporti tra Stati Uniti e Cina, sulla politica interna americana, sul mercato dei social media e sulla vita di milioni di americani, per i quali l'app è diventata importante a livello economico e culturale.

Negli Stati Uniti non era mai stato bloccato un social media così popolare. La legge, approvata con una maggioranza schiacciante dal Congresso, dà alla nuova amministrazione Trump la facoltà di bloccare o richiedere la vendita di altre app di proprietà cinese.

Anche altre app di ByteDance, come CapCut e Lemon8, non sono più presenti negli store americani.

"La proroga di 90 giorni è qualcosa che verrà fatta molto probabilmente, perché è appropriato", ha detto Trump a NBC. "Se decido di farlo, probabilmente lo annuncerò lunedì." Non è chiaro se qualche utente americano possa ancora accedere all'app, ma molti non riescono a usarla e chi prova ad entrare tramite browser visualizza lo stesso messaggio che indica che TikTok non è più funzionante.

TikTok, che ha conquistato quasi metà degli americani, sostenuto piccole imprese e influenzato la cultura online, aveva avvisato venerdì che si sarebbe disattivata negli USA se l'amministrazione del presidente Joe Biden non avesse fornito garanzie a aziende come Apple e Google, che non sarebbero state soggette a sanzioni una volta che il blocco fosse diventato effettivo.

Secondo la legge e la sentenza dello scorso anno e convalidata venerdì dalla Corte Suprema, la piattaforma aveva tempo fino a domenica per interrompere i legami con la sua casa madre cinese o chiudere le operazioni negli Stati Uniti per risolvere le preoccupazioni che rappresenterebbe una minaccia alla sicurezza nazionale. La Casa Bianca di Biden ha ribadito sabato che spetta alla nuova amministrazione agire. "Non vediamo motivo per cui TikTok o altre aziende debbano agire nei prossimi giorni prima che l'amministrazione Trump si insedi lunedì", ha detto la portavoce Karine Jean-Pierre. TikTok non ha risposto alle richieste di commento da parte della Casa Bianca.

L'ambasciata cinese a Washington ha accusato venerdì gli Stati Uniti di usare in modo scorretto il potere statale per sopprimere TikTok. "La Cina prenderà tutte le misure necessarie per salvaguardare risolutamente i suoi legittimi diritti e interessi", ha dichiarato un portavoce.



L'incertezza sul futuro dell'app ha spinto gli utenti, soprattutto i più giovani, a cercare alternative, come la cinese RedNote. Le rivali Meta e Snap hanno visto aumentare il valore delle loro azioni questo mese, poiché gli investitori scommettono sull'arrivo di nuovi utenti e maggiori entrate pubblicitarie. "Questa è la mia nuova casa ora", ha scritto un utente in un post su RedNote, usando gli hashtag "tiktokrefugee" e "sad". Pochi minuti dopo lo stop di TikTok negli USA, altri utenti si sono riversati su X, ex Twitter.

NordVPN, un servizio che permette di accedere a internet da server di tutto il mondo, ha detto di stare "vivendo difficoltà tecniche temporanee". Le ricerche web per "VPN" sono aumentate drasticamente subito dopo il blocco di TikTok negli Stati Uniti, secondo Google Trends.



Su Instagram, alcuni utenti si sono chiesti se avrebbero ricevuto i prodotti acquistati su TikTok Shop, la sezione e-commerce della piattaforma.

Le agenzie di marketing che dipendono da TikTok si sono affrettate a preparare dei piani d'emergenza. Ci sono segnali che indicano un possibile ritorno di TikTok sotto la presidenza Trump, che ha espresso l'intenzione di trovare una "soluzione politica" alla questione e ha esortato la Corte Suprema a sospendere l'applicazione del blocco. L'amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew, parteciperà all'insediamento del presidente e a un raduno con Trump domenica, ha rivelato una fonte a Reuters. Alcuni acquirenti, tra cui l'ex proprietario dei Los Angeles Dodgers, Frank McCourt, hanno manifestato interesse per l'attività, che gli analisti stimano possa valere fino a 50 miliardi di dollari.



Secondo alcuni media, Pechino ha tenuto dei colloqui sulla vendita delle operazioni statunitensi di TikTok a Elon Musk, anche se la società ha smentito la notizia. Perplexity AI, una startup che si occupa di motori di ricerca, ha presentato sabato un'offerta a ByteDance per una possibile fusione con TikTok negli Stati Uniti, creando una nuova entità con altri partner.

ByteDance è posseduta per il 60% da investitori istituzionali come BlackRock e General Atlantic, mentre i fondatori e i dipendenti detengono il 20% ciascuno. Ha più di 7.000 dipendenti negli Stati Uniti.