TikTok, il ritorno: un accordo salva il social network dopo la promessa di Trump

Le preoccupazioni principali riguardavano il rischio di un uso improprio dei dati degli utenti da parte della società madre cinese, ByteDance. Per evitare il blocco totale, Trump ha suggerito che TikTok sia controllata per il 50% da investitori americani.

Il team di TikTok ha rilasciato una nota: "In accordo con i nostri fornitori di servizi, TikTok sta ripristinando il servizio". Inoltre hanno ringraziato Trump per la "chiarezza e la garanzia ai nostri fornitori di servizi che non subiranno alcuna sanzione (per) aver fornito TikTok a oltre 170 milioni di americani". La piattaforma ha dichiarato di voler collaborare con il presidente eletto per una soluzione di lungo termine che mantenga TikTok negli Stati Uniti.

Trump, da parte sua, ha incoraggiato i provider internet e i negozi di app a ripristinare immediatamente l'accesso a TikTok, promettendo che il suo decreto li avrebbe protetti retroattivamente da eventuali sanzioni.

Le multe previste dalla legge erano particolarmente salate, fino a 5.000 dollari per utente per i negozi di app. "Chiedo alle aziende di non lasciare TikTok al buio" ha detto il presidente eletto sul suo social network Truth.

La proposta di Trump prevede una joint venture controllata al 50% da americani. "Senza l'approvazione americana, non c’è TikTok. Con la nostra approvazione, vale diverse centinaia di miliardi, se non trilioni", ha aggiunto Trump. Attualmente, TikTok non è disponibile nei negozi di app, e gli utenti che l'avevano già scaricata non potevano più aprirla.

In precedenza, la Casa Bianca aveva descritto le richieste di TikTok di inviare un chiaro segnale ai provider e ai gestori dei negozi di app per dissuaderli dal sospendere i download e gli aggiornamenti come una "manovra".

La portavoce Karine Jean-Pierre aveva affermato: "Non vediamo alcun motivo per cui TikTok o altre aziende debbano agire prima che l'amministrazione Trump si insedi lunedì". Inoltre la Corte Suprema aveva rifiutato all'unanimità di sospendere la legge, sottolineando le "preoccupazioni per la sicurezza nazionale" del Congresso.

Negli ultimi giorni, però, è emerso un consenso politico a favore della conservazione della piattaforma. Un anno fa, molti politici statunitensi erano contrari a TikTok, ma ora la situazione è cambiata. Secondo alcune fonti, Frank McCourt, uomo d'affari, sarebbe pronto a investire 20 miliardi di dollari, insieme ad altri partner, per le attività statunitensi di TikTok, escludendo il suo algoritmo. La startup di AI, Perplexity AI ha presentato a ByteDance una proposta di fusione con la filiale statunitense di TikTok, valutando il social network almeno 50 miliardi di dollari.



Oltre a TikTok, anche altre applicazioni di ByteDance sono state messe offline, come Lemon8. TikTokers famosi, come Zach King con 82 milioni di iscritti, hanno postato video su altre piattaforme, anche il fondatore di Clapper, concorrente di TikTok, Edison Chen ha affermato che la sua applicazione è stata scaricata più di due milioni di volte negli ultimi giorni. In questi giorni, tra le app più scaricate ci sono state quelle VPN.

La questione è stata risolta con la proposta del controllo azionario da parte degli USA, in un primo momento si era arrivati alla sospensione di TikTok per via di preoccupazioni sulla sicurezza nazionale, ma la decisione è stata ribaltata, la vicenda ha visto diversi attori coinvolti: il Congresso, i provider internet, i negozi di app, la Casa Bianca, la Corte Suprema, utenti e aziende interessate all'acquisizione.



Alla fine, la piattaforma è stata ripristinata, in base ad un accordo che prevede il controllo paritetico tra Stati Uniti e Cina.