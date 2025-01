Milano moda uomo: cosa c'è da sapere sull'edizione 2025

Il programma include 20 sfilate, di cui 16 in presenza e 4 digitali, e 38 presentazioni, offrendo un panorama completo delle ultime tendenze. Tra i protagonisti spiccano marchi di fama mondiale come Dolce & Gabbana, Prada, Giorgio Armani e Zegna, ma anche designer emergenti come Pierre-Louis Mascia, PDF di Domenico Formichetti e Saul Nash, pronti a portare una ventata di freschezza. Da segnalare anche i ritorni di Philipp Plein e Pronounce, due brand che continuano a farsi notare nel mondo della moda.

Barbara Mazzali, assessore alla Moda, Turismo e Grandi eventi della Regione Lombardia, ha sottolineato l'importanza di Milano Moda Uomo come vetrina strategica per il settore lombardo: “Le Fashion Week milanesi sono un'opportunità irrinunciabile per mettere in evidenza la capacità di trasformare la creatività in prodotti di altissima qualità, dove l'artigianalità, la manualità e la tecnologia si fondono per creare il vero Made in Italy”.

La Lombardia, infatti, si conferma una delle regioni più dinamiche, dove artigianalità, gusto estetico e innovazione si uniscono per dare vita a creazioni di eccellenza. La Regione supporta anche la crescita dei nuovi talenti, investendo nella formazione attraverso università, scuole di design e corsi di specializzazione.

L'impatto economico di Milano Moda Uomo è notevole. I dati di Confcommercio Milano indicano che l'edizione di settembre 2024 ha generato un indotto turistico di 213 milioni di euro, con una spesa media di 1.638 euro a persona. Considerando anche gli eventi di febbraio, il 2024 ha visto un totale di 396 milioni di euro, con una crescita del 9,4% rispetto al 2023. Questi numeri testimoniano non solo il valore culturale dell'evento, ma anche il suo ruolo chiave nell'economia della città e della regione.

L'edizione 2025 si presenta sempre più accessibile grazie all'integrazione di strumenti digitali.

Le sfilate saranno trasmesse in streaming sulla piattaforma ufficiale Milano Fashion Week, permettendo a un pubblico globale di seguire le presentazioni in tempo reale. Inoltre, saranno allestiti showroom virtuali per esplorare le collezioni in dettaglio. Per chi preferisce l'esperienza dal vivo, l'evento sarà visibile anche grazie a un maxischermo LED in piazza dei Mercanti, portando la moda nel cuore della città.

“La Milano Fashion Week Uomo 2025 è molto più di un evento di moda,” ha affermato Barbara Mazzali, aggiungendo che: “È un'occasione per celebrare la creatività, l'abilità e la straordinaria competenza del nostro sistema produttivo, che continua a fare la differenza a livello mondiale”. La moda lombarda, con oltre 28.000 imprese, 180.000 addetti e un fatturato di 26 miliardi di euro, è un pilastro dell’economia italiana e simbolo di eccellenza a livello globale.



In un contesto in rapida evoluzione, Milano rimane il punto di riferimento per chi vuole definire il futuro del fashion, coniugando tradizione e innovazione con un'attenzione costante alla sostenibilità e alla creatività.

La moda lombarda si conferma un pilastro dell'economia italiana, con un fatturato di 26 miliardi di euro e un ruolo di primo piano nel panorama internazionale.