Microsoft punta tutto sull'AI: riorganizza, rilancia e ... alza i prezzi

Nonostante la sicurezza rimanga una priorità, lo sviluppo e l'implementazione dell'AI sembrano essere diventati altrettanto cruciali per l'azienda.

La nuova divisione CoreAI – Platform and Tools, guidata da Jay Parikh (ex capo ingegnere di Meta), unisce i team di sviluppo e piattaforma AI. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha definito questa riorganizzazione come l'inizio di una nuova fase nello sviluppo della piattaforma AI, affermando che trasformerà tutte le categorie di applicazione. Secondo Nadella, l'AI sta cambiando radicalmente lo sviluppo del software e Microsoft sta costruendo un ecosistema AI-first per sfruttare questa opportunità.

Questa mossa, che combina lo sviluppo della piattaforma AI con la divisione per sviluppatori, mette l'AI al centro degli strumenti e servizi creati da Microsoft per i clienti e per i propri team.

Nadella immagina un futuro in cui gli agenti AI di Microsoft, veri e propri assistenti virtuali, saranno in grado di creare applicazioni personalizzate. Questo rappresenterebbe una trasformazione per Microsoft, passando da un modello software-as-a-service a un modello service-as-software, dove le attività umane manuali vengono automatizzate dall'AI.

Il passaggio al cloud computing, guidato dallo stesso Nadella, ha portato grandi successi per Microsoft negli ultimi 15 anni. Ora, l'azienda punta sull'automazione dei servizi tramite l'AI, proponendo soluzioni software innovative alle aziende.

Non mancano però timori tra i dipendenti. L'annuncio della nuova divisione AI è arrivato poco dopo le dichiarazioni di Mark Zuckerberg, secondo cui nel 2025 le aziende avranno a disposizione un'AI in grado di lavorare come un ingegnere di livello intermedio.

Queste affermazioni creano preoccupazione tra gli ingegneri, che temono di essere sostituiti dall'AI. Un ingegnere del team CoreAI ha confessato di sentire che, se non si è totalmente concentrati sull'AI, non ci sarà spazio in questo nuovo team.

La trasformazione di Microsoft comporterà inevitabilmente cambiamenti nei ruoli degli ingegneri, mentre l'azienda continua a cercare nuove opportunità di guadagno tramite l'AI. Gli investitori si aspettano sempre più ritorni dagli investimenti sull'intelligenza artificiale, e sembra che Microsoft stia incontrando difficoltà a convincere le aziende a pagare un extra per le versioni AI delle applicazioni di Office. Per questo motivo, è stato rilanciato Copilot come Microsoft 365 Copilot Chat, con funzionalità simili a ChatGPT e agenti pay-as-you-go.



Secondo Jared Spataro, chief marketing officer di Microsoft, questo rilancio ha lo scopo di far familiarizzare le persone con l'uso dell'AI sul lavoro. La versione gratuita di Copilot Chat si è dimostrata popolare tra le aziende che usano i software Microsoft, e l'aggiunta di agenti offre l'opportunità di far pagare le aziende per automatizzare le loro attività con l'AI.

Microsoft punta anche ad incentivare l'upgrade a Microsoft 365 Copilot, al prezzo di 30 dollari per utente al mese. Mentre Copilot Chat è un primo passo per integrare l'AI nelle abitudini di lavoro, Microsoft 365 Copilot è definito il miglior assistente personale AI per il lavoro, capace di analizzare dati Excel, scrivere testi in Word o generare presentazioni PowerPoint.



Molte aziende, hanno trovato utile Copilot soprattutto su Microsoft Teams, dove trascrive le riunioni e ne estrapola i punti chiave.

Nonostante queste potenzialità, molte aziende non sono disposte a pagare l'extra per Copilot nelle applicazioni Office. Per questo Microsoft ha deciso di integrare le funzioni AI negli abbonamenti Microsoft 365 Personal e Family, aumentando il prezzo di 3 dollari al mese. Questo abbonamento include crediti AI da utilizzare in app come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote, oltre che per la generazione di immagini in Designer e altre app. Chi desidera un utilizzo illimitato di Copilot dovrà comunque optare per Copilot Pro.



Questo cambiamento è stato testato in Australia, Nuova Zelanda e altri mercati asiatici. Il lancio mondiale rappresenta un ulteriore test, in vista di possibili modifiche simili per gli abbonamenti aziendali. Google potrebbe spingere Microsoft ad agire, dato che ha reso gratuito il piano Gemini Business, portando tutte le funzioni AI in Workspace senza costi aggiuntivi. L'azienda di Mountain View sta mettendo pressione alla casa di Redmond a fare mosse simili per i clienti Microsoft 365.

Nel 2025, la competizione nel campo dell'AI si farà sempre più accesa. Microsoft potrebbe quindi inventare nuovi modi per far appassionare consumatori e aziende all'intelligenza artificiale, tramite agenti pay-as-you-go o crediti AI.



In conclusione, la strategia di Microsoft ruota attorno all'AI, con una riorganizzazione interna, un rilancio di Copilot e un aumento dei prezzi degli abbonamenti. L'azienda è decisa a guidare la trasformazione in atto, pur consapevole delle sfide e delle preoccupazioni dei suoi dipendenti.

I tre annunci della scorsa settimana mostrano la volontà di Microsoft di scommettere sull'AI, riorganizzando la struttura aziendale, offrendo nuovi prodotti AI e aumentando i prezzi. Questi cambiamenti potrebbero portare ad una nuova era per l'azienda, ma la competizione è alta e il futuro non è ancora scritto.