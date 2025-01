Mentre TikTok chiude negli USA, debutta Papa Francesco per lanciare il suo libro “Spera”

Nel breve video, girato nel suo studio di Santa Marta, il Papa, senza la tradizionale papalina, ha espresso gratitudine verso Carlo Musso, il collaboratore che lo ha aiutato a ripercorrere i momenti più importanti della sua vita. Questa collaborazione ha portato alla creazione di "Spera", un'opera che è stata distribuita in oltre cento paesi.

“È una autobiografia ma per me le autobiografie sono per ringraziare Dio per ciò che ha fatto della mia vita”, ha dichiarato Francesco, sottolineando come l'autobiografia sia un modo per esprimere gratitudine per il suo percorso personale e spirituale. Questo libro non è solo un racconto della sua vita, ma anche un'occasione per riflettere sulle sfide globali e per lasciare un'eredità spirituale.

L'autobiografia, frutto di sei anni di lavoro, affronta tematiche attuali e urgenti come i conflitti mondiali, le migrazioni e la crisi ambientale.

“Spera” si distingue per essere la prima autobiografia di un Pontefice, un evento senza precedenti che offre una prospettiva unica sulla vita e il pensiero di Papa Francesco. La pubblicazione di questo libro arriva in un momento di grande significato, in coincidenza con il Giubileo della Speranza.

L’iniziativa di usare TikTok dimostra come il Papa sia attento ai nuovi mezzi di comunicazione per diffondere il suo messaggio e per entrare in contatto con le nuove generazioni. La scelta di lanciare l'autobiografia attraverso un video sulla popolare piattaforma, segna un’approccio moderno per raggiungere un pubblico globale.

In conclusione, Papa Francesco con “Spera” racconta la sua vita e offre spunti di riflessione su importanti questioni mondiali, tutto questo in un contesto di grande importanza per la Chiesa, cioè il Giubileo.