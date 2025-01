L’America Latina guida l'inclusione finanziaria globale: fiducia nei conti correnti e investimenti

Nonostante ciò, l'America Latina sta facendo progressi. In paesi come l'Argentina, le percentuali di non bancarizzati sono alte, mentre in Messico, oltre la metà degli adulti non ha un conto. Le cause sono molteplici: sfiducia verso le banche, scarsa cultura finanziaria e costi elevati per le transazioni. "Molte persone diffidano delle banche e non hanno una buona cultura finanziaria", ha affermato il The Economist. Tuttavia, la pandemia da Covid-19 ha accelerato l'adozione dei servizi finanziari digitali. Le persone hanno iniziato a preferire le transazioni online al contante, spingendole ad aprire conti bancari. Colombia e Repubblica Dominicana hanno persino reso obbligatori i conti per ricevere i pagamenti legati alla pandemia. In Brasile, il sistema di pagamento istantaneo Pix, senza commissioni e collegato ai conti correnti, ha superato l'uso delle carte di credito.

Questo ha portato a un aumento del 6% dei latinoamericani con un conto corrente tra il 2014 e il 2021, il doppio della media globale del 3%. Questo incremento è stato sostenuto dal fiorente settore fintech e dall'introduzione dell'open banking, che permette la condivisione dei dati tra le istituzioni finanziarie nel rispetto della privacy. Il Brasile è un leader in questo settore, con Nubank, la più grande banca fintech dell'America Latina, che conta oltre 100 milioni di clienti e un fatturato di 10 miliardi di dollari. "Tale concorrenza sta riducendo i costi e spingendo le banche tradizionali ad innovare", ha sottolineato The Economist.

Nonostante la crescita, ci sono delle criticità. Molti aprono conti, ma poi li lasciano inattivi, e l'adozione di carte di credito e prestiti è cresciuta meno della media globale.

I problemi sociali restano, in particolare il divario di genere, le difficoltà di accesso al credito nelle aree rurali e le disuguaglianze economiche. La sfida è garantire che l'inclusione finanziaria non incrementi queste disuguaglianze. "L’America Latina è in una fase di crescita lenta e l’inclusione finanziaria non riguarda solo dove le persone conservano i propri soldi: stimola risparmi, investimenti e imprenditorialità", ha concluso The Economist. Al contrario, la mancanza di inclusione frena la crescita e aggrava la povertà.