Insediamento di Trump, ecco cosa accadrà il 20 gennaio: orari, scaletta e personalità presenti

Sarà anche il primo presidente nella storia americana a essere stato condannato.

L'inauguration day è il momento formale in cui si conclude il mandato di un presidente e inizia quello del suo successore. Nonostante la transizione di potere sia iniziata già a novembre, il 20 gennaio è il giorno del passaggio ufficiale tra Joe Biden e Donald Trump. L'evento segue un rituale consolidato nel tempo: la giornata inizierà con una funzione religiosa presso la St John’s Episcopal Church di Washington. Successivamente, Donald e Melania Trump si recheranno alla Casa Bianca per un tè con Joe e Jill Biden. I membri del Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies accompagneranno poi il presidente eletto, il vicepresidente e le rispettive consorti alla Casa Bianca per l'incontro con il presidente uscente.

La giornata proseguirà con una parata che vedrà sfilare Joe Biden, Donald Trump e il suo vice J.D. Vance con le rispettive consorti fino al Campidoglio. Questo momento segna una differenza importante rispetto al 2021, quando Trump, sconfitto, non partecipò alla parata con Biden, rompendo una tradizione secolare. La cerimonia di insediamento inizierà al Campidoglio con la partecipazione di ex presidenti, imprenditori, celebrità e politici da tutto il mondo. Ad esibirsi durante la cerimonia ci sarà la cantante country Carrie Underwood.

Il primo a prestare giuramento sarà il vicepresidente J.D. Vance alle 11 ora locale (le 17 in Italia): “Giuro solennemente che sosterrò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti contro tutti i nemici, stranieri e nazionali; che manterrò vera fede e fedeltà alla stessa; che assumerò questo obbligo liberamente, senza alcuna riserva mentale o intenzione di elusione; e che adempirò con correttezza e fedeltà ai doveri dell’ufficio che sto per assumere: così mi aiuti Dio”.

Successivamente, intorno a mezzogiorno (le 18 in Italia), Trump presterà giuramento come 47° presidente, con una mano sulla Bibbia. La formula deve essere pronunciata con precisione, come ricorda l'incidente di Barack Obama nel 2009, che dovette ripetere il giuramento il giorno dopo per un errore di pronuncia. La formula recita: “Giuro solennemente che eseguirò fedelmente l’ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che, al meglio delle mie capacità, preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti”.

Dopo il giuramento, Trump terrà il suo discorso inaugurale.

Questo discorso non è un obbligo legale, ma è una tradizione rispettata da ogni presidente. La durata e il contenuto sono sconosciuti, con le agenzie di scommesse che accettano puntate su vari argomenti, inclusa la possibilità che Trump pronunci le parole “bitcoin” e “crypto”.



Concluso il discorso, Trump rientrerà nella President's Room per la foto di rito e la firma dei documenti di transizione. Seguirà il pranzo inaugurale presso la National Statuary Hall, per poi tornare all'esterno per salutare i militari e iniziare la parata in Pennsylvania Avenue, che si concluderà alla Casa Bianca.

La cerimonia d'insediamento è notoriamente costosa, e quest'anno Trump ha stabilito un nuovo record con 170 milioni di dollari raccolti, più del doppio rispetto ai 62 milioni del 2021 per Biden e i 107 milioni per la sua prima cerimonia nel 2017. A contribuire a questa cifra ci sono state donazioni da importanti figure del settore tech come Tim Cook di Apple, Sam Altman di OpenAI, Jeff Bezos di Amazon e Mark Zuckerberg di Meta.



Anche Google, Boeing, General Motors, Ford Motor, Microsoft, Stellantis, Hyundai Motor e Delta Air Lines hanno contribuito al fondo per l'insediamento. John Elkann, presidente di Stellantis, sarà tra i manager che parteciperanno all'evento.

Alla cerimonia parteciperanno circa 200 invitati, tra cui almeno 10 capi di stato e di governo, una scelta senza precedenti secondo l'Associated Press. Oltre a Joe e Jill Biden, parteciperanno gli ex presidenti Hillary e Bill Clinton, George W. e Laura Bush e Barack Obama. La moglie, Michelle Obama, non sarà presente, ufficialmente per "precedenti impegni".



Confermata la presenza della vicepresidente uscente Kamala Harris e del marito Doug Emhoff. La Silicon Valley sarà ampiamente rappresentata con Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman, Tim Cook, Sundar Pichai di Alphabet e Chew Shou Zi di TikTok. Anche Elon Musk sarà presente, non solo in qualità di imprenditore ma anche come neo segretario al dipartimento per l’efficienza governativa. Tra i leader stranieri, è in forse la presenza della premier italiana Giorgia Meloni, mentre è confermata quella del presidente argentino Milei. In dubbio la partecipazione dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Per la Cina, ci sarà il vicepresidente Han Zheng.



Ci saranno anche il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar e il suo omologo giapponese Takeshi Iwaya, i presidenti del Salvador, Nayib Bukele e dell'Ecuador, Daniel Noboa. Parteciperà il premier ungherese Viktor Orbán. Assente il premier inglese Keir Starmer, mentre tra gli invitati c’è il leader del Reform Party, Nigel Farage. La Francia sarà rappresentata dal politico Éric Zemmour, e per la Germania, il co-leader di Alternative für Deutschland (AfD), Tino Chrupalla. Confermata anche la presenza del polacco Mateusz Morawiecki. Spicca l’assenza della presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen.



L'insediamento di Donald Trump si presenta come un evento di grande risonanza, segnato da un forte interesse mediatico e politico. Tra rituali consolidati e nuove dinamiche, questo evento sancisce l'inizio di una nuova fase per gli Stati Uniti.