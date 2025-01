Inflazione 2024: l'olio d'oliva guida i rincari, qui la classifica secondo il Codacons

Nel 2024, i prezzi al consumo in Italia sono aumentati dell'1%, secondo l'ISTAT, confermando una tendenza al rialzo. In particolare, l'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) ha registrato un incremento dell'1,3% a dicembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Ma quali sono stati i prodotti e i servizi che hanno subito i maggiori aumenti di prezzo?

Secondo la classifica del Codacons, l'olio d'oliva ha registrato l'aumento più elevato nel 2024, con un incremento medio del 30% rispetto al 2023. Seguono i pacchetti vacanza nazionali, con un aumento del 16,6%, e i supporti per la registrazione di immagini, suoni e video, con un aumento del 10,7%. Nella top 10 dei rincari troviamo anche gioielli (oltre il 10%), i biglietti per eventi sportivi (9,8%), la frutta con nocciolo (9,8%), le assicurazioni per la casa (9,3%), i frutti a bacca (9,1%), i servizi ricreativi e sportivi (8,8%) e i servizi di alloggio in altre strutture come B&B (7,3%).

L'analisi di Codacons ha anche esaminato l'andamento dei prezzi nel triennio 2022-2024. In questo periodo, l'energia elettrica sul mercato libero ha registrato un incredibile aumento del 108,2%, nonostante il calo registrato nel 2024. Seguono i biglietti dei voli europei con un +99,5%, e quelli internazionali con un +89,6%. L'olio d'oliva ha visto un incremento del 72,7%, i voli nazionali del 56,3%, il gas del 55,7%, lo zucchero del 46,1%, il riso del 43,1%, e il burro del 37,6%. Aumenti consistenti anche per le patate, i pacchetti vacanza, la margarina e gli alberghi.

Fortunatamente, non tutti i prezzi sono aumentati. L'energia elettrica sul mercato libero ha registrato un calo del 25,7% nel 2024, mentre gli apparecchi per la ricezione e la riproduzione di immagini e suoni hanno subito un calo del 36,4% nel triennio 2022-2024.

Nel 2024 sono diminuiti anche i prezzi dell'energia sul mercato tutelato (-24,2%), degli apparecchi per la telefonia mobile (-29,5%), dei test di gravidanza e contraccettivi meccanici (-15%), apparecchi fotografici e informatici (-14,1%), apparecchi per la pulizia della casa (-13,1%), e dei PC, tablet e palmari (-9,8%).

In sintesi, l'olio d'oliva, i voli e l'energia elettrica hanno subito i maggiori rincari, ma alcuni beni come la telefonia e i prodotti informatici hanno registrato un calo dei prezzi. Questi dati sottolineano la continua volatilità dei prezzi, che impatta significativamente sul potere d'acquisto delle famiglie italiane. Secondo Codacons, "l'andamento dei prezzi varia in modo significativo a seconda dei prodotti, con aumenti record per alcuni beni ma cali significativi per altri". È importante che i consumatori tengano conto di questi andamenti per gestire al meglio il proprio budget familiare.