Cuneo fiscale, ecco cosa cambia in busta paga nel 2025

Oltre alla riduzione dei contributi, la legge introduce anche una detrazione sull'imposta lorda. Questa detrazione diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i redditi superiori a 40.000 euro. Per capire meglio come cambierà lo stipendio netto, ecco i dettagli:

Per i redditi fino a 20.000 euro, è prevista una somma aggiuntiva esentasse in busta paga, con le seguenti percentuali:

7,10% per redditi fino a 8.500 euro annui,

5,30% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro,

4,80% per redditi tra 15.000 e 20.000 euro.

Per i redditi tra 20.000 e 32.000 euro, la detrazione fiscale è fissa, pari a 1.000 euro.

Per i redditi tra 32.000 e 40.000 euro, la detrazione diminuisce in base al reddito, secondo questa formula: 1.000 euro moltiplicati per il rapporto tra 40.000 euro, meno il reddito complessivo, diviso per 8.000 euro. Per esempio, con un reddito di 37.

000 euro, la detrazione sarà di 375 euro annui, pari a 31,25 euro netti al mese.

Per rendere più chiaro il meccanismo, ecco alcuni esempi:

un lavoratore con un reddito di 7.000 euro lordi l'anno, con la manovra, vedrà un aumento del 7,10% in busta paga. Mentre per uno stipendio lordo di 12.000 euro, l'incremento sarà del 5,30%. Un lavoratore con 18.000 euro lordi annui, avrà un aumento del 4,80%. Infine, con un reddito di 28.000 euro annui, il beneficio è una detrazione fissa di 1.000 euro annui.

Quindi, se un lavoratore guadagna 37.000 euro lordi all'anno, applicando la formula sopra citata, la detrazione sarà di 375 euro all'anno (1.000 * (40.000 - 37.000) / 8.000), ovvero circa 31,25 euro netti al mese.

Le nuove disposizioni saranno applicate in modo automatico dai sostituti d'imposta, quindi i datori di lavoro, a partire dalle buste paga di gennaio 2025.

In sintesi, la manovra interviene con un taglio del cuneo fiscale attraverso una riduzione dei contributi e una detrazione, che portano ad un aumento dello stipendio netto, con importi diversi a seconda del reddito. Questo aumento, sarà effettivo dalle buste paga di gennaio 2025.