Come potrebbe cambiare l'economia cinese con il ritorno di Trump

Le politiche specifiche di Trump verso la Cina non sono ancora state annunciate, ma Pechino si è preparata aumentando le relazioni commerciali con le piccole economie e spostando le catene di approvvigionamento verso paesi terzi, soprattutto la Russia. Infatti, il commercio bilaterale tra Cina e Russia ha raggiunto un record di 237 miliardi di dollari nel 2024.

Nonostante questi sforzi, la Cina dipende fortemente dalle esportazioni. La sua crescita è rallentata e si è passati dai tempi di una crescita a due cifre, ad una crescita più contenuta. Nel 2016, il tasso di crescita del PIL era del 6,7%, considerato un forte rallentamento. Per il 2024, il governo ha dichiarato una crescita del 5%, in linea con l’obiettivo ufficiale. Molti economisti ritengono che la crescita reale sia inferiore.

Il PIL cinese è stato sostenuto, almeno in parte, da un boom delle esportazioni. L’anno scorso, l’avanzo commerciale ha raggiunto quasi 1.000 miliardi di dollari, un record storico. Questo aumento è stato spinto da una forte crescita delle esportazioni di dicembre, che alcuni esperti ritengono sia stata una corsa per spedire le merci prima dell’insediamento di Trump. Nonostante la guerra commerciale, l’avanzo commerciale cinese è aumentato negli ultimi anni. Nel 2018 era circa un terzo di quello odierno. Gli Stati Uniti rimangono un mercato importante, anche se non più il primo. Nel 2018 erano la prima destinazione per gli esportatori cinesi, mentre nel 2024 sono stati superati solo dal sud-est asiatico.

Il rallentamento dell’economia cinese è dovuto in parte alla stretta del governo sul settore immobiliare. Nell’agosto 2020, Pechino ha introdotto la politica delle “Tre Linee Rosse”, volta a raffreddare il surriscaldato mercato immobiliare.

Le nuove regole limitavano il debito dei costruttori, portando ad un blocco di circa 20 milioni di appartamenti già venduti. Da quel momento, il governo ha allentato alcune restrizioni nel tentativo di fermare la spirale negativa del settore. Ma ora l'obiettivo della Cina è quello di puntare su settori innovativi e tecnologici, e non più sul settore immobiliare. Gli investimenti nel settore immobiliare sono inferiori del 25% rispetto al picco del giugno 2021.

Nel 2023, molti si aspettavano una grande ripresa economica dopo la fine delle restrizioni COVID. Invece, l’economia è cresciuta di poco più del 5%, inferiore alle attese. Gli esperti sono preoccupati per la crisi di fiducia dei consumatori: la spesa delle famiglie cinesi rappresenta meno del 40% del PIL, molto al di sotto della media mondiale. La pandemia sembra aver aumentato l’incertezza sul futuro.



Un sondaggio della Banca Popolare Cinese del 2024 ha rivelato che il 62% delle persone preferisce aumentare i propri risparmi anziché consumare o investire, rispetto al 44% dello stesso periodo nel 2018. Inoltre, nel 2024 solo il 10% delle persone si sente positivo riguardo alla situazione occupazionale cinese, rispetto al 16% del 2018.

Un aspetto positivo dell’economia cinese negli ultimi dieci anni è stata la rapida crescita delle tecnologie verdi. Sostenute da abbondanti risorse naturali e dal forte sostegno del governo, le industrie dell’energia pulita come i veicoli elettrici, le batterie al litio e il solare hanno avuto un boom negli ultimi anni.

Nel 2017, la Cina produceva circa 800.000 veicoli elettrici; nei primi 11 mesi del 2023, ne sono stati prodotti 11,4 milioni.

Un’analisi del Centre for Research on Energy and Clean Air ha rivelato che gli investimenti nei “tre nuovi” settori dell’energia solare, delle batterie e dei veicoli elettrici hanno rappresentato il 40% dell’espansione del PIL nel 2023.



Il governo cinese è consapevole delle difficoltà che sta attraversando l’economia, ma teme che una narrazione negativa possa peggiorare le cose. Negli ultimi tempi, è stato fatto uno sforzo per mettere a tacere chiunque diffonda negatività sull’economia cinese. Influencer e commentatori di spicco sono stati invitati a non “parlare male dell’economia”. Infatti, il Wall Street Journal ha riportato che Gao Shanwen, un importante economista, è stato messo sotto inchiesta dopo aver commentato le cifre ufficiali della crescita cinese durante un evento a Washington DC. In sostanza, la Cina si trova ad affrontare sfide economiche complesse, tra cui il calo della domanda interna, la crisi del settore immobiliare e la dipendenza dalle esportazioni. La gestione di queste sfide, unitamente all'impatto delle politiche di Donald Trump, sarà fondamentale per il futuro dell’economia cinese.



In sintesi ecco i punti chiave:

Crescita del PIL: rallentata rispetto al 2016, con stime non ufficiali anche inferiori rispetto al dato governativo del 5% per il 2024.

Surplus commerciale: aumentato notevolmente, raggiungendo quasi 1.000 miliardi di dollari nel 2023, spinto soprattutto dalle esportazioni.

Settore immobiliare: in difficoltà a causa delle restrizioni governative, con investimenti in calo del 25% rispetto al 2021.

Spesa delle famiglie: inferiore alla media globale, con un aumento della propensione al risparmio rispetto al consumo.

Settore delle energie verdi: in forte crescita, con i veicoli elettrici, le batterie al litio e il solare a trainare l’economia.

Controllo della narrazione: il governo cinese cerca di evitare discorsi negativi sull’economia.



I primi 5 paesi di destinazione per l'export cinese nel 2024: sud-est asiatico, Stati Uniti, UE, Corea del Sud e Giappone.

Le 5 principali aziende cinesi per capitalizzazione di mercato nel 2024: Tencent, Alibaba, Meituan, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China.