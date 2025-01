Borse europee in festa: Milano ai massimi, come si investe nel mondo e tagli dei tassi in vista?

000 punti, e il Ftse 100 britannico, che ha oltrepassato quota 8.500. Anche Madrid ha chiuso in positivo con un rialzo del 3,34%.

Cosa ha scatenato questo ottimismo? Le aspettative di un possibile taglio dei tassi da parte della Fed, grazie ai dati sull'inflazione americana migliori del previsto, hanno giocato un ruolo fondamentale. A questo si sono aggiunte le trimestrali sopra le attese di importanti banche statunitensi e i solidi risultati di aziende come la taiwanese TSMC e la svizzera Richemont. Questi fattori, combinati, hanno creato un clima di fiducia che ha contagiato i mercati.

A Piazza Affari, Iveco ha brillato particolarmente, con un guadagno del 9,3%. Bene anche i titoli del lusso, come Moncler (+8,3%) e Brunello Cucinelli (+6,5%), che sperano in una ripresa dopo il periodo difficile legato al mercato cinese.

Anche i titoli bancari, come UniCredit (+6,1%) e A2a (+6%), hanno registrato una buona performance. Non sono mancati, però, i titoli in difficoltà: Nexi ha subito un calo del 7,9% a causa di un declassamento da parte di Morgan Stanley, mentre Saipem ha perso il 6,4% a seguito di notizie su difficoltà nella realizzazione di un parco eolico in Francia. In calo anche Campari (-1,4%) e Diasorin (-0,9%).

Sul fronte valutario, l'euro si è rafforzato dello 0,5% nei confronti del dollaro, mentre il Bitcoin ha superato nuovamente la soglia dei 100.000 dollari. Il petrolio ha registrato un aumento, con il Brent a +1,4% e il Wti a +10,4%, mentre il gas ha subito una leggera flessione (-1,2%). Lo spread si è mantenuto sostanzialmente stabile, a 113,9 punti rispetto ai 114,6 della settimana precedente.

L'ultima seduta della settimana ha visto il Ftse Mib di Milano aggiornare ulteriormente i suoi massimi, attestandosi sopra i 36.000 punti, un livello che non vedeva dal gennaio del 2008. Anche Londra e Francoforte hanno segnato nuovi record. A Wall Street, il Dow Jones, l'S&P 500 e il Nasdaq hanno chiuso in rialzo, registrando la migliore settimana dalle elezioni presidenziali di novembre. L'ottimismo è stato alimentato, oltre che dai dati sull'inflazione statunitense e dai rendimenti dei titoli del Tesoro in calo, anche da una telefonata tra il presidente americano Trump e il presidente cinese Xi Jinping. «Mi aspetto che risolveremo molti problemi insieme, iniziando subito. Il presidente Xi ed io faremo tutto il possibile per rendere il mondo più pacifico e sicuro», ha dichiarato Trump.



Intanto, il PIL della Cina nel quarto trimestre del 2024 ha superato le aspettative, registrando una crescita del 5,4%.

Il mercato azionario statunitense ha visto il titolo di Intel balzare dell'7,19%, dopo che sono circolate voci sull'interesse di un'azienda per acquisire il produttore di chip. Nonostante le difficoltà affrontate negli ultimi anni e una perdita del 60% nel 2024, che ha ridotto la sua valutazione a 85 miliardi di dollari, Intel ha trainato il settore dei semiconduttori, con Nvidia Corp in rialzo del 2,19%. A Milano, invece, si è distinto il settore dell'auto, con Stellantis (+3,40%) e Iveco Group (+4,84%) in evidenza. Anche Azimut (+2,94%), Prysmian (+2,90%), Stmicroelectronics (+1,82%) e Buzzi (+4,10%) hanno fatto registrare ottimi risultati.



Sul fronte bancario, Unicredit (+1,09%) e Commerzbank (+2,78%), hanno visto un buon andamento. Anche il lusso, dopo un inizio in calo, ha mostrato segni di ripresa, con Moncler (+1,82%) e Brunello Cucinelli (+2,55%) in crescita.

Sul fronte delle valute, l'euro si è scambiato a 1,029 dollari (da 1,0272 della chiusura precedente) e a 160,9 yen (da 160,46). Il Bitcoin ha sfondato il muro dei 100.000 dollari, arrivando a valere 105.000 dollari. Il petrolio ha invertito la rotta, con il Wti di febbraio sotto i 78 dollari al barile e il Brent di marzo a 80,8 dollari. Il gas naturale, invece, ha guadagnato oltre il 2% a 47,5 euro al megawattora.

Il mercato dei titoli di Stato ha registrato pochi movimenti, con lo spread in lieve rialzo a 114 punti e un rendimento del BTp decennale che si è attestato al 3,64%.



In sintesi, le borse europee hanno vissuto una settimana di forti guadagni, grazie alle aspettative di un calo dei tassi e ai buoni risultati delle aziende. Milano ha guidato la carica, segnando nuovi massimi dal 2008, mentre anche Wall Street ha festeggiato con la migliore settimana da novembre.