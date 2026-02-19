Tensioni tra USA e Iran e la scommessa di Nvidia: cosa muove davvero i mercati finanziari globali oggi

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Nonostante i progressi registrati durante i colloqui a Ginevra, la Casa Bianca ha confermato che la distanza su alcuni temi chiave rimane significativa. Il settore energetico è il primo a reagire a questo clima di tensione. Il prezzo del petrolio greggio ha ripreso la sua corsa verso l'alto, spinto dal timore di possibili interruzioni nelle catene di approvvigionamento del Medio Oriente. Le quotazioni riflettono una preoccupazione concreta:

- il Brent è salito dello 0.36% raggiungendo i 70.60 dollari al barile;

- il greggio degli Stati Uniti ha segnato un incremento dello 0.43% toccando quota 65.47 dollari;

- il rischio di un intervento militare dopo la chiusura delle contrattazioni del venerdì tiene in allerta i trader;

- un eventuale attacco potrebbe durare settimane influenzando i flussi logistici;

- le riserve strategiche rimangono sotto stretta osservazione per prevenire shock energetici. In questo scenario complesso, il comparto tecnologico prova a tracciare una rotta differente. Una ventata di ottimismo ha colpito il settore grazie ai nuovi investimenti in AI B2B, trainati da un accordo di portata storica.

Nvidia ha infatti annunciato un'intesa pluriennale per la vendita di milioni di chip avanzati a Meta, mossa che garantisce una solida base per lo sviluppo delle infrastrutture digitali del futuro. Questo annuncio ha rappresentato un sollievo fondamentale per le azioni tecnologiche, reduci da un periodo di debolezza causato dai dubbi sulle valutazioni di mercato e sulle tempistiche necessarie per vedere i primi ritorni economici dei capitali immessi nella AI. La narrazione economica si sposta poi verso le decisioni di politica monetaria. I verbali dell'ultima riunione della FED hanno rivelato una banca centrale non disposta a correre rischi inutili. Non c'è alcuna fretta di tagliare i tassi di interesse, anzi, diversi membri del board si sono dichiarati aperti a nuovi rialzi nel caso in cui l'inflazione dovesse mostrare una resistenza inaspettata. All'interno dell'istituto si consuma una divisione profonda:

- alcuni banchieri confidano in un boom della produttività generato dalle nuove tecnologie;

- altri temono che l'imponenza degli investimenti nel settore possa generare rischi finanziari sistemici;

- la stabilità dei prezzi resta l'obiettivo prioritario per garantire la tenuta dei mercati finanziari globali;

- la dinamica salariale negli Stati Uniti continua a influenzare le prospettive di spesa;

- il dollaro americano conferma la sua forza grazie alla cautela della banca centrale.



Ogni elemento di questo puzzle economico contribuisce a creare una sinfonia di dati e previsioni che gli operatori devono interpretare con estrema cura. La stabilità asiatica, la corsa dell'oro nero e la rivoluzione silenziosa dell'intelligenza artificiale sono fili dello stesso tessuto. Eppure, la sensazione dominante è che la direzione futura dipenderà dalla capacità della politica di gestire le tensioni internazionali tra USA e Iran. Il mercato non ama l'incertezza, ma sembra aver trovato negli investimenti in AI B2B un'ancora di salvezza per sostenere le valutazioni azionarie in un contesto di tassi ancora elevati. La resilienza dei listini sarà messa alla prova nelle prossime ore, quando i dettagli della proposta iraniana per risolvere i disaccordi arriveranno sui tavoli dei negoziatori.

