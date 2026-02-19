Piazza Affari frena bruscamente: ecco cosa sta spaventando gli investitori a Milano

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Il comparto energetico ha subito un duro colpo dopo le recenti decisioni governative. Enel ha lasciato sul terreno il 3,6%. Il movimento è legato all'approvazione di un incremento di due punti percentuali dell'aliquota IRAP per le società del settore: si tratta di un provvedimento che incide direttamente sui margini di profitto delle grandi utility. Anche il comparto bancario ha mostrato segni di fragilità di fronte alla prospettiva di un aumento dei costi del credito.

- UniCredit ha fatto registrare una flessione del 2,4%;

- Intesa Sanpaolo ha chiuso in calo dell'1,5%.

Nondimeno, la maglia nera della seduta spetta a Fincantieri. Il gigante della cantieristica ha perso l'11,8% del proprio valore. Il crollo segue la comunicazione ufficiale di un nuovo collocamento di azioni destinato a investitori istituzionali, una manovra che rappresenta circa il 10% del capitale sociale esistente.

Eppure, in un quadro dominato dalle vendite, alcune eccellenze industriali hanno invertito la tendenza. Tenaris ha messo a segno una performance straordinaria con un rialzo del 9,5%.

Il risultato arriva dopo la pubblicazione dei dati sulle vendite nette del quarto trimestre, che hanno superato le aspettative di chi segue il titolo. La risalita del prezzo del greggio ha favorito anche altri protagonisti del settore.

- Eni ha guadagnato l'1,4% beneficiando dei flussi sul petrolio;

- Leonardo è salita dell'1,9% in scia alle nuove commesse e allo scenario internazionale.

Le dinamiche osservate oggi a Piazza Affari confermano quanto il mercato azionario italiano sia sensibile agli equilibri fiscali interni e alle crisi estere. La volatilità rimane alta e le aziende devono navigare in un mare agitato da variabili macroeconomiche imprevedibili. Il FTSE MIB resta comunque un punto di riferimento centrale per chi osserva l'economia reale, nonostante le turbolenze che hanno caratterizzato questa chiusura di settimana.

