Piazza Affari frena bruscamente: ecco cosa sta spaventando gli investitori a Milano

Piazza Affari frena bruscamente: ecco cosa sta spaventando gli investitori a Milano

La giornata finanziaria si è conclusa con una brusca virata negativa per il mercato azionario italiano. Il FTSE MIB ha perso l'1,2%, chiudendo la seduta a 45.794 punti e annullando gran parte dei progressi registrati nelle ultime sessioni. La prudenza domina le scrivanie degli operatori professionali e delle imprese che operano nel settore B2B. Il clima di incertezza globale, alimentato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, sta pesando sulle prospettive di crescita e sui costi energetici. Gli USA hanno potenziato la propria presenza militare nell'area a causa dei timori legati all'Iran, un fattore che spinge al rialzo le preoccupazioni sull'inflazione e sulla stabilità delle catene di approvvigionamento.


Il comparto energetico ha subito un duro colpo dopo le recenti decisioni governative. Enel ha lasciato sul terreno il 3,6%. Il movimento è legato all'approvazione di un incremento di due punti percentuali dell'aliquota IRAP per le società del settore: si tratta di un provvedimento che incide direttamente sui margini di profitto delle grandi utility. Anche il comparto bancario ha mostrato segni di fragilità di fronte alla prospettiva di un aumento dei costi del credito.

- UniCredit ha fatto registrare una flessione del 2,4%;
- Intesa Sanpaolo ha chiuso in calo dell'1,5%.

Nondimeno, la maglia nera della seduta spetta a Fincantieri. Il gigante della cantieristica ha perso l'11,8% del proprio valore. Il crollo segue la comunicazione ufficiale di un nuovo collocamento di azioni destinato a investitori istituzionali, una manovra che rappresenta circa il 10% del capitale sociale esistente.

Eppure, in un quadro dominato dalle vendite, alcune eccellenze industriali hanno invertito la tendenza. Tenaris ha messo a segno una performance straordinaria con un rialzo del 9,5%.


Il risultato arriva dopo la pubblicazione dei dati sulle vendite nette del quarto trimestre, che hanno superato le aspettative di chi segue il titolo. La risalita del prezzo del greggio ha favorito anche altri protagonisti del settore.

- Eni ha guadagnato l'1,4% beneficiando dei flussi sul petrolio;
- Leonardo è salita dell'1,9% in scia alle nuove commesse e allo scenario internazionale.

Le dinamiche osservate oggi a Piazza Affari confermano quanto il mercato azionario italiano sia sensibile agli equilibri fiscali interni e alle crisi estere. La volatilità rimane alta e le aziende devono navigare in un mare agitato da variabili macroeconomiche imprevedibili. Il FTSE MIB resta comunque un punto di riferimento centrale per chi osserva l'economia reale, nonostante le turbolenze che hanno caratterizzato questa chiusura di settimana.


Piazza Affari frena bruscamente: ecco cosa sta spaventando gli investitori a Milano
Clicca per ingrandire l'immagine

Articolo del 19/02/2026

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit



X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie