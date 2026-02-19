JP Morgan e il futuro di Gaza: le nuove rotte della governance economica globale

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Eppure, la situazione appare paradossale. Solo poco tempo fa lo stesso Donald Trump ha avviato un'azione legale contro Jamie Dimon, guida della banca, accusandolo di discriminazione politica nella chiusura di alcuni conti correnti. Se l'intesa venisse siglata, l'istituto diventerebbe il perno finanziario per i flussi di capitale necessari alla ricostruzione, trasformando una banca d'investimento in un attore diplomatico di primo piano.

Spostando lo sguardo verso l'Europa, il Regno Unito affronta un bivio complesso. Il governo guidato da Keir Starmer ha promesso di innalzare la spesa per la difesa fino al 3% del PIL, cercando di rispondere alle incertezze globali. Ma la strada è in salita. Il Cancelliere dello Scacchiere, Rachel Reeves, deve fare i conti con i mercati obbligazionari che osservano con sospetto ogni aumento del debito pubblico. Gli investitori dei titoli di stato britannici, i cosiddetti Gilt, non sembrano disposti a concedere sconti sulle rigide politiche fiscali, specialmente in un momento in cui i costi di finanziamento per Londra sono tra i più alti del G7.

La sfida è chiara: garantire la sicurezza nazionale senza far crollare la stabilità economica del paese.

Oltreoceano, il clima istituzionale si fa incandescente. Kevin Hassett, vertice del Consiglio Economico Nazionale della Casa Bianca, ha espresso parole durissime contro la Federal Reserve di New York. Il motivo della discordia è una ricerca della banca centrale secondo cui i dazi doganali penalizzerebbero le aziende e le famiglie americane. Per Hassett, tali conclusioni sono imbarazzanti e dovrebbero portare a provvedimenti disciplinari. Questa frizione mette a nudo una tensione crescente sulla neutralità delle istituzioni finanziarie negli USA. Non è solo la politica estera a scuotere il settore. A Wall Street esplode il caso del diritto al sonno . Katherine Schieber, ex analista di Centerview, ha portato la società in tribunale dopo un licenziamento arrivato a seguito della richiesta di orari più umani.



Sofferente di una patologia che impone un riposo regolare, Schieber aveva ottenuto una tregua notturna, poi revocata. La vicenda solleva dubbi sulla sostenibilità dei ritmi delle banche d'investimento moderne. La Generazione Z spinge per un nuovo equilibrio tra vita e lavoro, sfidando tradizioni secolari basate sul sacrificio estremo. I punti cardine di questa trasformazione includono:

- la necessità di proteggere la salute mentale dei giovani talenti;

- la revisione dei modelli di produttività nelle grandi piazze finanziarie;

- il superamento dell'idea che la privazione del sonno sia un requisito per il successo;

- l'adeguamento delle politiche aziendali alle esigenze mediche certificate;

- la crescente pressione dei tribunali per garantire diritti fondamentali negli uffici di New York. In questo scenario, la governance economica non si limita più alla gestione dei tassi d'interesse. Le banche devono navigare tra crisi umanitarie, mercati dei titoli di stato nervosi e una forza lavoro che non accetta più le regole del passato.



Le decisioni prese oggi a Londra, New York e Washington definiranno il volto del capitalismo dei prossimi decenni.

Articolo del 19/02/2026



