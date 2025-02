Wall street sale, S&P 500 chiude al massimo storico

Tuttavia, dai verbali è emersa una certa preoccupazione tra i policymaker riguardo all'inflazione persistente e al potenziale impatto delle proposte di Trump, in particolare i dazi, sugli sforzi per riportare la crescita dei prezzi all'obiettivo prefissato. "

Martedì, Trump ha annunciato l'intenzione di imporre dazi "nell'ordine del 25%" su automobili, semiconduttori e prodotti farmaceutici, l'ultima di una serie di misure che hanno sollevato preoccupazioni sulle conseguenze di una guerra commerciale globale.

Sul fronte macroeconomico, il Dipartimento del Commercio ha comunicato che i nuovi cantieri edili sono crollati del 9,8% a gennaio, un calo attribuito alla debolezza della domanda, all'aumento dei tassi ipotecari e a un'ondata di freddo insolitamente rigida. I titoli del settore immobiliare hanno sottoperformato, cedendo l'1,5%.

A chiusura dei mercati, il Dow Jones Industrial Average è salito di 71,25 punti, o dello 0,16%, attestandosi a 44.627,59. L'S&P 500 ha guadagnato 14,57 punti, pari allo 0,24%, raggiungendo quota 6.144,15, mentre il Nasdaq Composite è avanzato di 14,99 punti, ovvero dello 0,07%, chiudendo a 20.056,25. Tra gli 11 principali settori dell'S&P 500, il comparto sanitario ha registrato il maggior incremento percentuale, mentre i materiali e i finanziari sono risultati i più deboli. La stagione degli utili del quarto trimestre si avvia verso la conclusione e, secondo i dati di LSEG, il 74% delle società dell'S&P 500 ha superato le aspettative. Gli analisti prevedono ora una crescita degli utili dell'S&P 500 del 15,3% su base annua, un miglioramento significativo rispetto alla stima del 9,6% di inizio anno, sempre secondo LSEG.

Sul fronte delle singole azioni, il produttore di camion elettrici Nikola è crollato del 39,1% a seguito della richiesta di protezione fallimentare ai sensi del Chapter 11. La società di specialità chimiche Celanese ha subito un tonfo del 21,5% dopo aver riportato una perdita trimestrale. Le azioni di Shift4 sono scivolate del 17,5% in seguito ai risultati del quarto trimestre e alla notizia dell'accordo per l'acquisizione di Global Blue in un'operazione da 2,5 miliardi di dollari. Le azioni di Global Blue sono balzate del 17,5%. Analog Devices ha guadagnato il 9,7% dopo aver superato le stime di utile e fatturato trimestrali. Sul NYSE, i titoli in ribasso hanno superato quelli in rialzo con un rapporto di 1,1 a 1. Si sono registrati 254 nuovi massimi e 101 nuovi minimi.



Sul Nasdaq, 1.962 titoli sono saliti e 2.389 sono scesi, con un rapporto tra titoli in calo e in aumento di 1,22 a 1. L'S&P 500 ha registrato 28 nuovi massimi a 52 settimane e sette nuovi minimi, mentre il Nasdaq Composite ha segnato 96 nuovi massimi e 119 nuovi minimi. Il volume sugli scambi statunitensi è stato di 16,36 miliardi di azioni, rispetto alla media di 15,57 miliardi per l'intera sessione negli ultimi 20 giorni di negoziazione. In sintesi, la giornata è stata caratterizzata da una certa cautela da parte degli investitori, che hanno valutato attentamente i segnali provenienti dalla FED e le implicazioni delle politiche commerciali di Trump.