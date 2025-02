Wall street: indici contrastati, S&P 500 ai massimi, brilla Intel

Questo rialzo è stato alimentato da indiscrezioni secondo cui Taiwan Semiconductor Manufacturing e Broadcom sarebbero interessate ad acquisire alcune attività del gigante statunitense dei chip. Questo ha portato a un rinnovato interesse degli investitori verso il titolo. Anche Nike ha avuto una giornata positiva, con un aumento del 6,23% che ha portato il valore delle sue azioni a 77,59 dollari. Nonostante questi movimenti positivi, il mercato azionario statunitense ha mostrato una certa cautela, soprattutto dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione negli USA per il mese di gennaio 2025. In sintesi, la seduta di Wall Street è stata caratterizzata da una certa cautela, con variazioni frazionali nei principali indici. Il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,28%, raggiungendo i 44.

594 punti, mentre l'S&P 500 ha mostrato un andamento simile. Tuttavia, l'attenzione del mercato è rimasta focalizzata sulle singole performance aziendali, come nel caso di Intel e Nike, e sull'andamento dell'inflazione. Dopo una settimana di alti e bassi, i principali indici azionari americani hanno chiuso la sessione in modo contrastato. Il Dow Jones ha terminato la giornata in calo dello 0,37%, attestandosi a 44.546 punti, segnalando una certa incertezza tra gli investitori.