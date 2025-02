Panetta (Banca d'Italia): Semplificazione, non deregolamentazione, per competere con gli USA

Panetta ha evidenziato che l'economia europea sta mostrando "segnali di debolezza più persistenti del previsto". Questo si manifesta con una ripresa dei consumi inferiore alle attese e difficoltà, soprattutto nel settore industriale, che appaiono non solo congiunturali, ma anche strutturali. Il mercato del lavoro, di conseguenza, sta dando segnali di indebolimento, una conseguenza inevitabile quando l'economia ristagna per diversi trimestri consecutivi. Anche in Italia si notano segnali di difficoltà di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI). Tuttavia, Panetta ha sottolineato che la principale causa della riduzione del credito resta la scarsa domanda da parte delle imprese, più che problemi strutturali del sistema creditizio. "Quando c'è una persistente, prolungata riduzione del credito dobbiamo essere più attenti anche se la questione è la debolezza della domanda, nulla di patologico", ha precisato il Governatore, aggiungendo che il calo persistente riguarda in particolare le piccole imprese che in termini di occupazione sono importanti.

L'inflazione in calo, ma attenzione ai rischi energetici Sul fronte dell'inflazione, Panetta ha confermato che il ritorno alla stabilità dei prezzi, con un obiettivo del 2%, è in corso. Tuttavia, ha messo in guardia sui nuovi rischi legati al settore energetico, dove le dinamiche di prezzo sono influenzate sia dalla domanda e dall'offerta, sia dalle decisioni dei produttori. L'aumento e la successiva diminuzione dei prezzi del petrolio e del gas dall'inizio dell'anno suggeriscono che la politica monetaria deve essere gestita con attenzione, tenendo conto di questi fattori emergenti. Semplificazione normativa per competere con gli USA Di fronte alla spinta deregolamentatrice degli USA, Panetta ha suggerito una risposta europea basata sulla semplificazione. Ha rivelato di aver inviato una lettera alla Commissione Europea, insieme ad altri colleghi, per sollecitare una valutazione complessiva del carico normativo nel settore finanziario europeo.

L'obiettivo non è una deregolamentazione selvaggia, ma una revisione delle normative esistenti per eliminare eventuali eccessi o inefficienze. Secondo Panetta, la ri-regolamentazione implementata negli ultimi 15 anni, dopo la crisi finanziaria globale, non deve essere vanificata da una "corsa al ribasso". Criptovalute: mantenere la separazione dalle banche Panetta ha espresso preoccupazione per l'apertura di Donald Trump verso le criptovalute, in particolare per la possibilità che gli intermediari finanziari possano accedere ai sistemi di scambio di criptovalute, noti per la loro scarsa regolamentazione. Ha sottolineato l'importanza di mantenere una separazione tra il mondo delle criptovalute e il sistema bancario tradizionale, per proteggere quest'ultimo da potenziali rischi. L'AI al servizio della vigilanza bancaria Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale della Banca d'Italia, ha annunciato che l'istituto ha sviluppato applicazioni basate sull'intelligenza artificiale (AI) per valutare i requisiti degli esponenti dei consigli di amministrazione (fit and proper).



Questo strumento innovativo utilizza l'AI per analizzare i profili dei candidati, aiutando i supervisori a svolgere i loro compiti in modo più efficiente.