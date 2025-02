Nuove minacce di dazi scuotono i mercati, ma l'Europa resiste

Il mercato, in realtà, era in parte preparato a questa eventualità, dato che Trump aveva preannunciato l'imposizione di dazi da diversi mesi. Mentre la cautela resta alta, gli investitori sembrano guardare oltre le preoccupazioni tariffarie. L'attenzione si sposta così sull'ottima performance del mercato azionario europeo, con l'indice STOXX 600 che ha chiuso martedì a un livello record, portando i guadagni del 2025 a quasi il 10%. I futures, tuttavia, indicano un'apertura più contenuta. Le crescenti probabilità di un aumento della spesa militare in Europa, sullo sfondo dei negoziati di pace per porre fine al conflitto russo-ucraino, hanno sostenuto i titoli del settore della difesa questa settimana. In assenza di una risoluzione del conflitto, il settore potrebbe registrare la nona sessione consecutiva di guadagni. Sul fronte societario, occhi puntati sui risultati del principale produttore di minerale di ferro, Rio Tinto, per capire come intende affrontare le turbolenze in un contesto globale segnato dai dazi.

BHP, il più grande gruppo minerario quotato al mondo, ha segnalato martedì rischi per la crescita globale derivanti da potenziali tensioni commerciali, dopo aver registrato il profitto semestrale più basso degli ultimi sei anni. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, nel Regno Unito sono attesi i dati sull'inflazione di gennaio, previsti in leggero aumento al 2,8% rispetto al 2,5% di dicembre. Questi dati, insieme a quelli di martedì che mostrano un'accelerazione della crescita salariale nel Regno Unito, spiegano perché la Bank of England è stata cauta nel ridurre i tassi di interesse nonostante la debolezza complessiva dell'economia, sostenendo la sterlina vicino ai massimi di due mesi. La sterlina è in aumento dell'1,8% a febbraio e in procinto di interrompere una serie di tre mesi di perdite a fronte della debolezza del dollaro. I mercati valutari sono stati particolarmente volatili quest'anno a causa delle minacce di dazi.

Tra gli eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati mercoledì si segnalano gli indici dei prezzi alla produzione e al consumo del Regno Unito relativi al mese di gennaio.